На «Курганмашзаводе» повышают уровень профориентации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На «Курганмашзаводе» планируют открыть центр обучения, чтобы повысить уровень профориентации и обучать работников на производстве. Об этом сообщил руководитель департамента по работе с персоналом оборонного предприятия Сергей Горбунов.

«Мы нацелены в следующем году плотно заниматься профориентацией со всеми нашими вузами, колледжами и техникумами. Также ввиду того, что объемы производства на предприятии увеличиваются, хотим создать свой центр обучения. Чтобы уже прямо на заводе обучать людей за станками», — рассказал Горбунов в эфире «Радио России». Также он отметил, что завод планирует войти в программу по обеспечению льготным ипотечным жильем.

Ранее на «Курганмашзаводе» озвучили главную проблему нехватки работников. Дефицит кадров на оборонном предприятии связывают с переездом большого количества квалифицированных специалистов в другие регионы. В частности, отмечалось, что среди уезжающих много молодежи.