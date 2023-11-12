12 ноября 2023

На «Курганмашзаводе» планируют открыть центр обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, сварка, сварщик, бмп, кмз, работник, бмп 3
На «Курганмашзаводе» повышают уровень профориентации Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На «Курганмашзаводе» планируют открыть центр обучения, чтобы повысить уровень профориентации и обучать работников на производстве. Об этом сообщил руководитель департамента по работе с персоналом оборонного предприятия Сергей Горбунов.

«Мы нацелены в следующем году плотно заниматься профориентацией со всеми нашими вузами, колледжами и техникумами. Также ввиду того, что объемы производства на предприятии увеличиваются, хотим создать свой центр обучения. Чтобы уже прямо на заводе обучать людей за станками», — рассказал Горбунов в эфире «Радио России». Также он отметил, что завод планирует войти в программу по обеспечению льготным ипотечным жильем.

Ранее на «Курганмашзаводе» озвучили главную проблему нехватки работников. Дефицит кадров на оборонном предприятии связывают с переездом большого количества квалифицированных специалистов в другие регионы. В частности, отмечалось, что среди уезжающих много молодежи.

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На «Курганмашзаводе» планируют открыть центр обучения, чтобы повысить уровень профориентации и обучать работников на производстве. Об этом сообщил руководитель департамента по работе с персоналом оборонного предприятия Сергей Горбунов. «Мы нацелены в следующем году плотно заниматься профориентацией со всеми нашими вузами, колледжами и техникумами. Также ввиду того, что объемы производства на предприятии увеличиваются, хотим создать свой центр обучения. Чтобы уже прямо на заводе обучать людей за станками», — рассказал Горбунов в эфире «Радио России». Также он отметил, что завод планирует войти в программу по обеспечению льготным ипотечным жильем. Ранее на «Курганмашзаводе» озвучили главную проблему нехватки работников. Дефицит кадров на оборонном предприятии связывают с переездом большого количества квалифицированных специалистов в другие регионы. В частности, отмечалось, что среди уезжающих много молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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