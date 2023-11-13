Тюменские журналисты получили награды от губернатора Моора

Александр Моор наградил тюменских журналистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Представители средств массовой информации получили благодарности от губернатора Тюменской области Александра Моора за обеспечение легитимности и открытости выборов-2023. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Вы информировали жителей Тюменский области, Югры и Ямала о ходе избирательной кампании, ее кандидатах и их программах, о проведении единого дня голосования. Только на 10 сентября для освещения выборов в избирательной комиссии Тюменской области было зарегистрировано более 260 представителей 58 СМИ», — заявил Моор в своем обращении к журналистам.

Грамоты от губернатора получили представители 24 средств массовой информации. Ранее губернатор Моор поздравил создателей кинокомедии «Папаша в бегах» на закрытом показе в Тюмени.