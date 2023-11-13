Тюменские журналисты получили награды от губернатора Моора

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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Александр Моор наградил тюменских журналистов Фото:

Представители средств массовой информации получили благодарности от губернатора Тюменской области Александра Моора за обеспечение легитимности и открытости выборов-2023. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Вы информировали жителей Тюменский области, Югры и Ямала о ходе избирательной кампании, ее кандидатах и их программах, о проведении единого дня голосования. Только на 10 сентября для освещения выборов в избирательной комиссии Тюменской области было зарегистрировано более 260 представителей 58 СМИ», — заявил Моор в своем обращении к журналистам.

Грамоты от губернатора получили представители 24 средств массовой информации. Ранее губернатор Моор поздравил создателей кинокомедии «Папаша в бегах» на закрытом показе в Тюмени.

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Представители средств массовой информации получили благодарности от губернатора Тюменской области Александра Моора за обеспечение легитимности и открытости выборов-2023. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Вы информировали жителей Тюменский области, Югры и Ямала о ходе избирательной кампании, ее кандидатах и их программах, о проведении единого дня голосования. Только на 10 сентября для освещения выборов в избирательной комиссии Тюменской области было зарегистрировано более 260 представителей 58 СМИ», — заявил Моор в своем обращении к журналистам. Грамоты от губернатора получили представители 24 средств массовой информации. Ранее губернатор Моор поздравил создателей кинокомедии «Папаша в бегах» на закрытом показе в Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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