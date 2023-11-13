В курганском округе из-за погоды не ремонтируют дороги

Погода мешает ремонту дорог в курганском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дороги в Целинном округе (Курганская область) не приводят в порядок из-за погоды. Их собираются отремонтировать лишь после наступления морозов. Об этом сообщается в паблике муниципального образования соцсети «ВКонтакте».

«Погода <…> не дает привести грунтовые дороги в порядок. Подрядчик ждет морозной погоды, после чего вновь будет проведено грейдирование», — цитирует замглавы Виктора Мартынова сообщество. Информацию о дорогах рассказали на аппаратном совещании.

Чиновники отметили, что приведению дорог в порядок мешает чересчур теплая погода. Подрядчик ждет заморозков, чтобы дорога не раскисла после проведения грунтовых работ.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на отсутствие дороги. Жители деревни Логоушка Кетовского округа просят сделать 500 метров дороги до школы, где находится избирательный участок.