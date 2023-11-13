В Тюмени упал спрос на шубы из натурального меха

14 ноября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Горожане все чаще отдают предпочтение шубам из эко-меха и пуховикам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюмени, несмотря на начало зимнего сезона, упал спрос на шубы и изделия из натурального меха. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких специализированных салонов города. «Цены на меховые изделия не особо изменились, но вот спрос на них — да. На снижение повлияло и изменение температуры — в Тюмени зимы стали очень мягкими, и востребованность пуховиков, и мода на шубы из эко-материалов», — рассказал сотрудник магазина Istnova. Кроме того, добавляет собеседник агентства, падение спроса сказалось и на конкуренции. Мелкие игроки рынка были вынуждены закрыть свои магазины, а крупные — подстраиваться под ситуацию и расширять ассортимент. В салоне меховых изделий «Каприз» также отметили снижение спроса. При этом магазин специализируется на поставках изделий из Греции и Италии, что в свою очередь усложняет логистику и отражается на цене. «Транспортировка изделий сейчас происходит через третьи страны, в среднем цена выросла на 30 — 35%. Конечно, цены отпугивают покупателей, но постоянных клиентов, которые предпочитают хороший и качественный мех, колебания цен не оттолкнет», — рассказала собеседница агентства.

В Тюмени, несмотря на начало зимнего сезона, упал спрос на шубы и изделия из натурального меха. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких специализированных салонов города. «Цены на меховые изделия не особо изменились, но вот спрос на них — да. На снижение повлияло и изменение температуры — в Тюмени зимы стали очень мягкими, и востребованность пуховиков, и мода на шубы из эко-материалов», — рассказал сотрудник магазина Istnova. Кроме того, добавляет собеседник агентства, падение спроса сказалось и на конкуренции. Мелкие игроки рынка были вынуждены закрыть свои магазины, а крупные — подстраиваться под ситуацию и расширять ассортимент. В салоне меховых изделий «Каприз» также отметили снижение спроса. При этом магазин специализируется на поставках изделий из Греции и Италии, что в свою очередь усложняет логистику и отражается на цене. «Транспортировка изделий сейчас происходит через третьи страны, в среднем цена выросла на 30 — 35%. Конечно, цены отпугивают покупателей, но постоянных клиентов, которые предпочитают хороший и качественный мех, колебания цен не оттолкнет», — рассказала собеседница агентства.