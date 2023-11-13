13 ноября 2023

В Тюмени упал спрос на шубы из натурального меха

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка импортзамещающей продукции, совещание производителей и власти. Екатеринбург, выставка, шубы
Горожане все чаще отдают предпочтение шубам из эко-меха и пуховикам Фото:

В Тюмени, несмотря на начало зимнего сезона, упал спрос на шубы и изделия из натурального меха. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких специализированных салонов города.

«Цены на меховые изделия не особо изменились, но вот спрос на них — да. На снижение повлияло и изменение температуры — в Тюмени зимы стали очень мягкими, и востребованность пуховиков, и мода на шубы из эко-материалов», — рассказал сотрудник магазина Istnova. Кроме того, добавляет собеседник агентства, падение спроса сказалось и на конкуренции. Мелкие игроки рынка были вынуждены закрыть свои магазины, а крупные — подстраиваться под ситуацию и расширять ассортимент.

В салоне меховых изделий «Каприз» также отметили снижение спроса. При этом магазин специализируется на поставках изделий из Греции и Италии, что в свою очередь усложняет логистику и отражается на цене. «Транспортировка изделий сейчас происходит через третьи страны, в среднем цена выросла на 30 — 35%. Конечно, цены отпугивают покупателей, но постоянных клиентов, которые предпочитают хороший и качественный мех, колебания цен не оттолкнет», — рассказала собеседница агентства.

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В Тюмени, несмотря на начало зимнего сезона, упал спрос на шубы и изделия из натурального меха. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких специализированных салонов города. «Цены на меховые изделия не особо изменились, но вот спрос на них — да. На снижение повлияло и изменение температуры — в Тюмени зимы стали очень мягкими, и востребованность пуховиков, и мода на шубы из эко-материалов», — рассказал сотрудник магазина Istnova. Кроме того, добавляет собеседник агентства, падение спроса сказалось и на конкуренции. Мелкие игроки рынка были вынуждены закрыть свои магазины, а крупные — подстраиваться под ситуацию и расширять ассортимент. В салоне меховых изделий «Каприз» также отметили снижение спроса. При этом магазин специализируется на поставках изделий из Греции и Италии, что в свою очередь усложняет логистику и отражается на цене. «Транспортировка изделий сейчас происходит через третьи страны, в среднем цена выросла на 30 — 35%. Конечно, цены отпугивают покупателей, но постоянных клиентов, которые предпочитают хороший и качественный мех, колебания цен не оттолкнет», — рассказала собеседница агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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