В Тобольске тестируют новый способ борьбы с грязью на дорогах. Видео

В Тобольске осенью дороги от грязи отмывают поливальными машинами

14 ноября 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Грязь с дорог смывают в ливневки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тобольске борются с грязью на дорогах, смывая ее в ливневки. О тесте нового способа в своем telegram-канале написал глава мэрии Максим Афанасьев. «Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье: смываем грязь в ливневки, вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед. По прогнозам, мокрый снег с дождем будут до конца рабочей недели. Надо выходить из ситуации и минимизировать последствия такой теплой осени», — написал мэр Тобольска в своем telegram-канале. Ранее жители города в социальных сетях высказывали свое возмущение тем, сколько грязи скапливается на дорогах Тобольска. Как отметил Афанасьев, он согласен с жителями в этом вопросе.

В Тобольске борются с грязью на дорогах, смывая ее в ливневки. О тесте нового способа в своем telegram-канале написал глава мэрии Максим Афанасьев. «Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье: смываем грязь в ливневки, вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед. По прогнозам, мокрый снег с дождем будут до конца рабочей недели. Надо выходить из ситуации и минимизировать последствия такой теплой осени», — написал мэр Тобольска в своем telegram-канале. Ранее жители города в социальных сетях высказывали свое возмущение тем, сколько грязи скапливается на дорогах Тобольска. Как отметил Афанасьев, он согласен с жителями в этом вопросе.