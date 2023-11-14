В Тобольске тестируют новый способ борьбы с грязью на дорогах. Видео

В Тобольске осенью дороги от грязи отмывают поливальными машинами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка, ливень, потоп, дождь
Грязь с дорог смывают в ливневки (архивное фото) Фото:

В Тобольске борются с грязью на дорогах, смывая ее в ливневки. О тесте нового способа в своем telegram-канале написал глава мэрии Максим Афанасьев.

«Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье: смываем грязь в ливневки, вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед. По прогнозам, мокрый снег с дождем будут до конца рабочей недели. Надо выходить из ситуации и минимизировать последствия такой теплой осени», — написал мэр Тобольска в своем telegram-канале.

Ранее жители города в социальных сетях высказывали свое возмущение тем, сколько грязи скапливается на дорогах Тобольска. Как отметил Афанасьев, он согласен с жителями в этом вопросе.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске борются с грязью на дорогах, смывая ее в ливневки. О тесте нового способа в своем telegram-канале написал глава мэрии Максим Афанасьев. «Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье: смываем грязь в ливневки, вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед. По прогнозам, мокрый снег с дождем будут до конца рабочей недели. Надо выходить из ситуации и минимизировать последствия такой теплой осени», — написал мэр Тобольска в своем telegram-канале. Ранее жители города в социальных сетях высказывали свое возмущение тем, сколько грязи скапливается на дорогах Тобольска. Как отметил Афанасьев, он согласен с жителями в этом вопросе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...