В Тобольске борются с грязью на дорогах, смывая ее в ливневки. О тесте нового способа в своем telegram-канале написал глава мэрии Максим Афанасьев.
«Пробуем новый формат содержания дорог в межсезонье: смываем грязь в ливневки, вода на проезжей части не застаивается, высыхает, не создает лишний гололед. По прогнозам, мокрый снег с дождем будут до конца рабочей недели. Надо выходить из ситуации и минимизировать последствия такой теплой осени», — написал мэр Тобольска в своем telegram-канале.
Ранее жители города в социальных сетях высказывали свое возмущение тем, сколько грязи скапливается на дорогах Тобольска. Как отметил Афанасьев, он согласен с жителями в этом вопросе.
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