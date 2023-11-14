В Курганской области зафиксировали острую нехватку рабочего персонала

В Курганской области сохраняется напряжение на рынке труда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На рынке труда в Курганской области выросло напряжение из-за дефицита кадров на рабочие специальности. Спрос на сотрудников в сфере рабочего персонала вырос на 43% за год. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса вакансий HeadHunter.

«Количество вакансий в профессиональной сфере „Рабочий персонал“ в Курганской области в октябре 2023 года на 43% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года. Эта категория специалистов — самая востребованная у работодателей региона, на „Рабочий персонал“ приходится 31% всех вакансий», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Отмечается, что курганским компаниям не хватает соискателей, чтобы закрыть потребность в рабочем персонале. Журналисту пояснили, что на одну активную вакансию приходится 1,2 единиц резюме. При этом, в 2022 году этот показатель достигал 1,7 единиц. Аналитики платформы отмечают, что нормой для Курганской области является четыре единицы резюме на одну вакансию.

Ранее URA.RU писало, что врачи и токари были самыми дефицитными профессиями в Курганской области. Количество резюме на эти вакансии был в разы меньше, чем показатель нормы для региона.