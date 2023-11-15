Одеть тюменских школьников и рабочих помогут в узбекистане

Опыт крупнейшей в СНГ текстильной компании применят на швейных фабриках Тюмени

Ткани, производимые узбекской UZTEX GROUP могут быть использованы для производства школьной формы и спецодежды. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ткани и швейные материалы, которые производит крупнейшая в СНГ текстильная компания UZTEX GROUP, могут быть использованы тюменскими фабриками для производства школьной формы и спецодежды. Перспектива появилась после визита тюменской делегации на производство компании, расположенное в Узбекистане, сообщает пресс-служба региональной торгово-промышленной палаты.

«Делегация Тюменской области в Узбекистане посетила производство компании UZTEX GROUP. Делегация познакомилась с фабрикой, процессом производства изделий. Это первая и единственная компания в Содружестве независимых государств, которая прошла международную сертификацию BSCI и имеет класс 1 на всю производимую продукцию», — говорится в сообщении.

В настоящий момент швейные фабрики используют преимущественно российские ткани. Однако, как пояснил URA.RU источник в одной из таких компаний, из-за введенных США и странами Евросоюза санкций, отечественная текстильная промышленность теряет обороты. «Отрезали доступ к красителям, часть которых раньше закупали в Европе. Из-за поиска альтернатив производство дорожает, и ткани тоже растут в цене», — сообщил собеседник URA.RU.

Известно, что тюменская делегации также рассказали об условиях локализации бизнеса в Узбекистане. Помочь тюменским предприятиям войти в узбекское бизнес-сообщество готовы в химико-индустриальном парке Джизак, который работает в республике с 2022 года.