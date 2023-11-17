17 ноября 2023

Герой РФ, о котором сняли фильм «Кандагар» посетил курганский округ

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание посвященное 25 летию областной думы. Тюмень, шарпатов владимир
Владимир Шарпатов встретился со школьниками и общественниками Шатровского округа Фото:

Владимир Шарпатов, герой РФ, летчик гражданской авиации, о котором был снят фильм «Кандагар» посетил Шатровский округ Курганской области. Об этом сообщает газет «Сельская новь».

«Юнармейцы из школ Шатровского округа и юные пограничники из Терсюкской школы, ветеранские организации, Глава округа, представители СМИ встретились в ДДЮ с Героем России, подполковником в отставке Владимиром Ильичом Шарпатовым», — рассказывает издание в своем паблике социальной сети. Присутствующие остались под впечатлением от встречи с человеком, который послужил прототипом героя фильма «Кандагар».

Владимир Ильич Шарпатов воспитывался в многодетной семье. После школы он окончил летное училище и Казанский Авиационный Институт, совершал внутренние и международные рейсы, побывал в 65 странах. Его жизнь изменилась в августе 1995 года, когда во время рейса его транспортный самолет ИЛ-76 вынудили посадить на Афганский аэродром вблизи города Кандагар. Экипаж был взят в плен, и больше года их удерживали талибы. В августе 1996 года российским летчикам удалось совершить побег из тюрьмы.

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Владимир Шарпатов, герой РФ, летчик гражданской авиации, о котором был снят фильм «Кандагар» посетил Шатровский округ Курганской области. Об этом сообщает газет «Сельская новь». «Юнармейцы из школ Шатровского округа и юные пограничники из Терсюкской школы, ветеранские организации, Глава округа, представители СМИ встретились в ДДЮ с Героем России, подполковником в отставке Владимиром Ильичом Шарпатовым», — рассказывает издание в своем паблике социальной сети. Присутствующие остались под впечатлением от встречи с человеком, который послужил прототипом героя фильма «Кандагар». Владимир Ильич Шарпатов воспитывался в многодетной семье. После школы он окончил летное училище и Казанский Авиационный Институт, совершал внутренние и международные рейсы, побывал в 65 странах. Его жизнь изменилась в августе 1995 года, когда во время рейса его транспортный самолет ИЛ-76 вынудили посадить на Афганский аэродром вблизи города Кандагар. Экипаж был взят в плен, и больше года их удерживали талибы. В августе 1996 года российским летчикам удалось совершить побег из тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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