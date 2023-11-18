Украинский летчик сбежал в Россию: главное о спецоперации 18 ноября

Летчик организовал перелет пилота ВСУ в Россию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Россию прибыл украинский летчик, который сбежал из расположения ВСУ. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 18 ноября.
- Российский telegram-канал «Война. История. Оружие» сообщил, что пилот Военно-воздушных сил Украины прибыл в Россию. Пилот, который ранее служил в украинской армии, был старшим офицером, командиром звена. Пилот перешел на сторону ВС РФ еще в начале спецоперации и оказывал информационную помощь российской армии. Об этом рассказал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
- Российская армия успешно отбила окраину села Новомайорское на Украине благодаря помощи бойца на мотоцикле, который восстановил связь с группой. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Военнослужащий быстро доехал до украинских позиций на мотоцикле и помог восстановить связь, после чего российская армия смогла отбить окраину села.
- Попытки украинской армии переправиться через реку Днепр даются большой ценой для президента Украины Владимира Зеленского. Он пожертвовал более чем 460 погибшими или ранеными военнослужащими ВСУ. По данным Минобороны РФ, украинцы также потеряли два танка, 17 машин, 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град». Несмотря на это, украинская армия продолжает свои атаки на позиции российских войск.
- ВС РФ начали использовать новый барражирующий боеприпас «Скальпель». По информации от источника в конструкторском бюро «Восток», мелкосерийное производство этой платформы уже начато, и первая партия из 15 изделий уже поставлена в зону СВО. В настоящее время производится около 20 изделий в месяц, но возможно значительное увеличение производства по мере необходимости.
- Власти в Киеве приказали прекратить эвакуацию раненых солдат ВСУ с левого берега Днепра в Херсонской области. Согласно сообщению главы региона Владимира Сальдо, новый приказ подразумевает полное прекращение эвакуации. Информация от добровольных сдавшихся украинских солдат указывает на случаи расстрела тяжелораненых на правом берегу Днепра бойцами из заградотрядов. Вероятно, такие меры принимаются для скрытия больших потерь и предотвращения психологического воздействия на военнослужащих, отправляющихся на левый берег.
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