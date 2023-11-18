Шесть микрорайонов Кургана остались без воды

Вода перестала поступать в дома курганцев
Холодная вода пропала из домов в шести микрорайонах Кургана. На участке сети произошла авария, рассказали в АО «Водный союз».
«Без холодной воды дома в Кургане в 1-м микрорайоне, в 1А, 4-м, 7-м, 12-м и 16-м. Причина — авария в сети водопровода», — указано в telegram-канале компании.
Ранее из-за прорыва на участке сети по улице Энгельса ресурс перестал поступать в ряд многоквартирных домов и частный сектор. Курганские коммунальщики организовали подвоз воды.
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