18 ноября 2023
17 ноября 2023

Шесть микрорайонов Кургана остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода перестала поступать в дома курганцев Фото:

Холодная вода пропала из домов в шести микрорайонах Кургана. На участке сети произошла авария, рассказали в АО «Водный союз».

«Без холодной воды дома в Кургане в 1-м микрорайоне, в 1А, 4-м, 7-м, 12-м и 16-м. Причина — авария в сети водопровода», — указано в telegram-канале компании.

Ранее из-за прорыва на участке сети по улице Энгельса ресурс перестал поступать в ряд многоквартирных домов и частный сектор. Курганские коммунальщики организовали подвоз воды.

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Холодная вода пропала из домов в шести микрорайонах Кургана. На участке сети произошла авария, рассказали в АО «Водный союз». «Без холодной воды дома в Кургане в 1-м микрорайоне, в 1А, 4-м, 7-м, 12-м и 16-м. Причина — авария в сети водопровода», — указано в telegram-канале компании. Ранее из-за прорыва на участке сети по улице Энгельса ресурс перестал поступать в ряд многоквартирных домов и частный сектор. Курганские коммунальщики организовали подвоз воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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