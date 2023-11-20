В Тюмени взлетели цены на живые елки

По сравнению с прошлым годом, цена на живые елки увеличилась на 15-20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Новый год в Тюмени

В Тюмени на 20% подорожала стоимость живых елок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в сервисе по доставке хвойных деревьев «Из леса».

«В среднем цена на живые елки поднялась на 15-20%. Повышение связано с подорожанием доставки, увеличением стоимости топлива, сами поставщики также подняли цены», — сообщили в компании «Из леса».

Первые поставки хвойных начнут приходить уже 1 декабря. Как правило, чтобы елки не потеряли свой товарный вид, они хранятся в холодном закрытом складе. По словам собеседника агентства, горожане уже сейчас начинают заказывать новогодние деревья.

Ранее агентство писало о том, когда в Тюмени откроются елочные базары. Праздничную атрибутику начнут продавать в городе сразу на восьми площадках.