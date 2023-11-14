14 ноября 2023

В мэрии Тюмени назвали сроки открытия елочных базаров

Елочные базары в Тюмени заработают с 10 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по нелегальным елочным базарам. Челябинск, шишки, елочный базар, пихта
Елки начнут продавать в Тюмени с 10 декабря Фото:

В Тюмени с 10 декабря начнут работать елочные базары. Об этом сообщили в администрации города.

«Торговля рождественскими (новогодними) деревьями, период функционирования: с 10 декабря по 10 января», — сообщили в ведомстве. Точки продаж хвойных деревьев можно будет найти в каждом районе города: на землях администрации и на площадях торговых центров.

Мэрия Тюмени также предоставила список мест, где можно будет приобрести елки:

• ул. Московский тракт, 108;

• ул. Республики, 189;

• ул. Республики, 205;

• сквер Депутатов;

• сквер Молодежный;

• пруд Южный;

• сквер Комсомольский;

• бульвар Шаимский.

Также в Тюмени пройдет новогодняя ярмарка, где горожане и гости города смогут купить рождественские и новогодние подарки, сувениры, елочные украшения и ели. Мероприятие будет проходить с 15 по 30 декабря в Выставочном зале.

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В Тюмени с 10 декабря начнут работать елочные базары. Об этом сообщили в администрации города. «Торговля рождественскими (новогодними) деревьями, период функционирования: с 10 декабря по 10 января», — сообщили в ведомстве. Точки продаж хвойных деревьев можно будет найти в каждом районе города: на землях администрации и на площадях торговых центров. Мэрия Тюмени также предоставила список мест, где можно будет приобрести елки: • ул. Московский тракт, 108; • ул. Республики, 189; • ул. Республики, 205; • сквер Депутатов; • сквер Молодежный; • пруд Южный; • сквер Комсомольский; • бульвар Шаимский. Также в Тюмени пройдет новогодняя ярмарка, где горожане и гости города смогут купить рождественские и новогодние подарки, сувениры, елочные украшения и ели. Мероприятие будет проходить с 15 по 30 декабря в Выставочном зале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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