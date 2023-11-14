В мэрии Тюмени назвали сроки открытия елочных базаров

В Тюмени с 10 декабря начнут работать елочные базары. Об этом сообщили в администрации города.
«Торговля рождественскими (новогодними) деревьями, период функционирования: с 10 декабря по 10 января», — сообщили в ведомстве. Точки продаж хвойных деревьев можно будет найти в каждом районе города: на землях администрации и на площадях торговых центров.
Мэрия Тюмени также предоставила список мест, где можно будет приобрести елки:
• ул. Московский тракт, 108;
• ул. Республики, 189;
• ул. Республики, 205;
• сквер Депутатов;
• сквер Молодежный;
• пруд Южный;
• сквер Комсомольский;
• бульвар Шаимский.
Также в Тюмени пройдет новогодняя ярмарка, где горожане и гости города смогут купить рождественские и новогодние подарки, сувениры, елочные украшения и ели. Мероприятие будет проходить с 15 по 30 декабря в Выставочном зале.
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