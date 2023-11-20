В Екатеринбурге отдел полиции проверили на полиграфе после смерти офицера

20 ноября 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Сотрудников отдела полиции №2 Екатеринбурга проверили на полиграфе в рамках расследования дела о смерти 35-летнего майора Рудольфа Габтрахманова. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Весь [второй] отдел проверили на полиграфе, чтобы выявить подельников Габтрахманова. <…> Другие участковые теперь боятся, что их могут уволить или отстранить от работы», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. По его словам, сомнений в причастности майора к убийству пенсионеров не осталось. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу от комментариев воздержались. Также сообщалось, что Габтрахманов был зависимым от казино и имел крупные долги. Один из близких к майору подтверждал URA.RU эту информацию. История началась с того, что в конце октября в квартире на Новгородцевой, 25/2 нашли мертвыми двух пенсионеров. После этого в многоэтажке на Базовом переулке, 50 обнаружили тело Габтрахманова. Офицер был в числе тех, кто осматривал квартиру стариков. Затем, по предварительным данным, он уехал к тестю, чтобы забрать детей, но до квартиры не дошел. По одной из неофициальных версий, Габтрахманов мог убить пожилых людей и украсть у них несколько миллионов рублей. При этом родные не верят, что силовик причастен к убийству. Дело признали сложным и передали лучшим следователям Свердловской области. На фоне скандала в Екатеринбург даже приезжала московская проверка — ревизоры вскрыли несостыковки в деле. Похоронили участкового на родине. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.