В Тюмени власти задолжали инвалидам почти 160 млн рублей

Прокуратура заставила Соцфонд РФ в Тюмени вернуть инвалидам почти 160 млн рублей

21 ноября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Инвалиды тратили собственные деньги, но государство не спешило их возвращать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменское отделение Социального фонда РФ задолжало инвалидам более 157 миллиона рублей, которые граждане должны были получить за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры области. «Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области в 2023 году не выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации более чем 400 инвалидам. Имелась задолженность по оплате электронных сертификатов», — рассказали URA.RU в ведомстве. Тюменцы массово жаловались в прокуратуру области, в связи с чем была организована проверка. В результате тюменское отделение Соцфонда РФ получило дополнительное федеральное финансирование и 743 льготникам выплатили компенсации, также были оплачены электронные сертификаты для 115 человек.

Тюменское отделение Социального фонда РФ задолжало инвалидам более 157 миллиона рублей, которые граждане должны были получить за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры области. «Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области в 2023 году не выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации более чем 400 инвалидам. Имелась задолженность по оплате электронных сертификатов», — рассказали URA.RU в ведомстве. Тюменцы массово жаловались в прокуратуру области, в связи с чем была организована проверка. В результате тюменское отделение Соцфонда РФ получило дополнительное федеральное финансирование и 743 льготникам выплатили компенсации, также были оплачены электронные сертификаты для 115 человек.