20 ноября 2023

В Тюмени власти задолжали инвалидам почти 160 млн рублей

Прокуратура заставила Соцфонд РФ в Тюмени вернуть инвалидам почти 160 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит духовника Свято-Введенской Оптиной пустыни схиархимандрита Илия в Курган, инвалид колясочник
Инвалиды тратили собственные деньги, но государство не спешило их возвращать Фото:

Тюменское отделение Социального фонда РФ задолжало инвалидам более 157 миллиона рублей, которые граждане должны были получить за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

«Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области в 2023 году не выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации более чем 400 инвалидам. Имелась задолженность по оплате электронных сертификатов», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Тюменцы массово жаловались в прокуратуру области, в связи с чем была организована проверка. В результате тюменское отделение Соцфонда РФ получило дополнительное федеральное финансирование и 743 льготникам выплатили компенсации, также были оплачены электронные сертификаты для 115 человек.

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Тюменское отделение Социального фонда РФ задолжало инвалидам более 157 миллиона рублей, которые граждане должны были получить за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры области. «Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области в 2023 году не выплачена компенсация за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации более чем 400 инвалидам. Имелась задолженность по оплате электронных сертификатов», — рассказали URA.RU в ведомстве. Тюменцы массово жаловались в прокуратуру области, в связи с чем была организована проверка. В результате тюменское отделение Соцфонда РФ получило дополнительное федеральное финансирование и 743 льготникам выплатили компенсации, также были оплачены электронные сертификаты для 115 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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