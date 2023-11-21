В тюменской школе завелись тараканы

21 ноября 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

В городском департаменте образования рассказали, что дезинсекция в учреждении проводится ежемесячно Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени в школе №68 завелись тараканы. Об этом URA.RU рассказала бабушка одной из учениц. По ее словам, школьники регулярно видят насекомых в школе с 2017 года. «Внучка сегодня видела таракана в столовой возле кулера. Кроме того, в пятницу видела на втором этаже первого корпуса. Насекомых мы заметили еще в первом классе, в 2017 году. Обращались в школу, говорят, что дезинфекцию проводят, но мы ее сами не наблюдали», — рассказала корреспонденту агентства бабушка одной из учениц. В городском департаменте образования URA.RU рассказали, что дезинсекция в учреждении проводится ежемесячно. Следующая обработка запланирована на декабрь. «Плановая дезинсекция в школе № 68 проводится ежемесячно, в осенний период профилактические меры усиливаются. Так, в обоих корпусах общеобразовательного учреждения в последнее время через каждые две недели проведены четыре расширенные обработки. Дата последней дезинсекции — 17 ноября», — добавили в департаменте. Ранее URA.RU писало о тараканах в другой тюменской школе. Как рассказывали родители, ученики даже случайно приносят мертвых насекомых домой.

В Тюмени в школе №68 завелись тараканы. Об этом URA.RU рассказала бабушка одной из учениц. По ее словам, школьники регулярно видят насекомых в школе с 2017 года. «Внучка сегодня видела таракана в столовой возле кулера. Кроме того, в пятницу видела на втором этаже первого корпуса. Насекомых мы заметили еще в первом классе, в 2017 году. Обращались в школу, говорят, что дезинфекцию проводят, но мы ее сами не наблюдали», — рассказала корреспонденту агентства бабушка одной из учениц. В городском департаменте образования URA.RU рассказали, что дезинсекция в учреждении проводится ежемесячно. Следующая обработка запланирована на декабрь. «Плановая дезинсекция в школе № 68 проводится ежемесячно, в осенний период профилактические меры усиливаются. Так, в обоих корпусах общеобразовательного учреждения в последнее время через каждые две недели проведены четыре расширенные обработки. Дата последней дезинсекции — 17 ноября», — добавили в департаменте. Ранее URA.RU писало о тараканах в другой тюменской школе. Как рассказывали родители, ученики даже случайно приносят мертвых насекомых домой.