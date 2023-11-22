Тюмень признана лидером по доступности жилья среди городов РФ

Финансовый университет при правительстве РФ назвал Тюмень городом с самым доступным жильем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Финансовый университет при правительстве РФ присвоил Тюмени премию «Лидер по доступности жилья и качеству коммунального обслуживания». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил мэр города Руслан Кухарук.

«Мы лидеры по доступности жилья и качеству коммунального обслуживания. Я поздравляю жителей Тюмени, ресурсоснабжающие организации — нашу большую городскую команду с этой наградой! Тюменцы действительно вносят значительный вклад в динамичное развитие города. Это и создание общественных пространств — за 5 лет их благоустроено 53, и 252 дворовые территории общей площадью более полутора миллионов квадратных метров», — написал глава города в своей публикации.

Он отметил, что указанные проекты создавались при непосредственном участии жителей Тюмени, депутатов и общественников. Кухарук добавил, что за прошедшие пять лет в городе ввели в эксплуатацию более 5 млн квадратных метров жилья. При этом, девелоперы, помимо строительства домов, также занимаются обустройством инфраструктуры.

Ранее агентство писало о том, что Тюмень заняла четвертое место в первой пятерке российских городов с самым высоким качеством жизни. В общем рейтинге Финансового университета при правительстве РФ Тюмень обошла Екатеринбург (восьмое место), Сургут (девятое место), Нижневартовск (19 место) и Курган (24 место).