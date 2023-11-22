22 ноября 2023

Дальнобойщики, проигнорировавшие запрет, вылетели с курганской трассы. Видео

Две фуры слетели в кювет на трассе в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Дальнобойщики на М10. Москва, проверка на дороге, фуры, дпс
Ограничение на дорогах Курганской области было введено из-за непогоды Фото:

Два грузовика слетели в кювет на автодороге в Курганской области. О происшествии сообщили очевидцы. Ранее движение по некоторым региональным трассам ограничили.

«Две фуры оказались в кювете, еще несколько машин повреждены. ДТП между Восходом и Мишкино», — пояснили очевидцы, передает telegram-канал «Короче, Курган».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по региону. Ответ ожидается.

Снег, дождь и гололед привели к тому, что на участках федеральных трасс в Курганской области ограничили движение. Оно распространяется на автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, а также легковое такси. В ГИБДД рекомендовали водителям воздержаться от поездок.

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Два грузовика слетели в кювет на автодороге в Курганской области. О происшествии сообщили очевидцы. Ранее движение по некоторым региональным трассам ограничили. «Две фуры оказались в кювете, еще несколько машин повреждены. ДТП между Восходом и Мишкино», — пояснили очевидцы, передает telegram-канал «Короче, Курган». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по региону. Ответ ожидается. Снег, дождь и гололед привели к тому, что на участках федеральных трасс в Курганской области ограничили движение. Оно распространяется на автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, а также легковое такси. В ГИБДД рекомендовали водителям воздержаться от поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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