Две фуры слетели в кювет на трассе в Курганской области

Ограничение на дорогах Курганской области было введено из-за непогоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Два грузовика слетели в кювет на автодороге в Курганской области. О происшествии сообщили очевидцы. Ранее движение по некоторым региональным трассам ограничили.

«Две фуры оказались в кювете, еще несколько машин повреждены. ДТП между Восходом и Мишкино», — пояснили очевидцы, передает telegram-канал «Короче, Курган».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по региону. Ответ ожидается.

Снег, дождь и гололед привели к тому, что на участках федеральных трасс в Курганской области ограничили движение. Оно распространяется на автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, а также легковое такси. В ГИБДД рекомендовали водителям воздержаться от поездок.