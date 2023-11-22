Два грузовика слетели в кювет на автодороге в Курганской области. О происшествии сообщили очевидцы. Ранее движение по некоторым региональным трассам ограничили.
«Две фуры оказались в кювете, еще несколько машин повреждены. ДТП между Восходом и Мишкино», — пояснили очевидцы, передает telegram-канал «Короче, Курган».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по региону. Ответ ожидается.
Снег, дождь и гололед привели к тому, что на участках федеральных трасс в Курганской области ограничили движение. Оно распространяется на автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт, а также легковое такси. В ГИБДД рекомендовали водителям воздержаться от поездок.
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