Главная площадь Кургана, украшенная к Новому году, ничуть не уступает Арбату по красоте, и даже во многом превосходит одну из центральных улиц Москвы. Своим мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился сенатор Сергей Муратов.
«Новогодний город [Курган] и наша новогодняя площадь, мне кажется, красивее чем Арбат. Тут все в гирляндах, все светится. А наша площадь — он компактная, вобрала в себя очень много яркости и праздника», — отметил Сергей Муратов.
По словам глава Кургана Елены Ситниковой, украшать город к главному зимнему празднику страны начнут в декабре. Сейчас специалисты администрации проводят ревизию гирлянд и световых конструкций. Мэр напомнила, что в этом году единым стилем оформления станут сказки Александра Пушкина.
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