22 ноября 2023

Сенатор Муратов сравнил новогоднюю площадь Кургана с Арбатом. Видео

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Курган начнут украшать к Новому году в декабре Фото:

Главная площадь Кургана, украшенная к Новому году, ничуть не уступает Арбату по красоте, и даже во многом превосходит одну из центральных улиц Москвы. Своим мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился сенатор Сергей Муратов.

«Новогодний город [Курган] и наша новогодняя площадь, мне кажется, красивее чем Арбат. Тут все в гирляндах, все светится. А наша площадь — он компактная, вобрала в себя очень много яркости и праздника», — отметил Сергей Муратов.

По словам глава Кургана Елены Ситниковой, украшать город к главному зимнему празднику страны начнут в декабре. Сейчас специалисты администрации проводят ревизию гирлянд и световых конструкций. Мэр напомнила, что в этом году единым стилем оформления станут сказки Александра Пушкина.

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Главная площадь Кургана, украшенная к Новому году, ничуть не уступает Арбату по красоте, и даже во многом превосходит одну из центральных улиц Москвы. Своим мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился сенатор Сергей Муратов. «Новогодний город [Курган] и наша новогодняя площадь, мне кажется, красивее чем Арбат. Тут все в гирляндах, все светится. А наша площадь — он компактная, вобрала в себя очень много яркости и праздника», — отметил Сергей Муратов. По словам глава Кургана Елены Ситниковой, украшать город к главному зимнему празднику страны начнут в декабре. Сейчас специалисты администрации проводят ревизию гирлянд и световых конструкций. Мэр напомнила, что в этом году единым стилем оформления станут сказки Александра Пушкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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