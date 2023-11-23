Экономика Бизнес Дерипаска назвал смелым решение Путина по бизнесу в 2024 году 23 ноября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 + Олег Дерепаска назвал смелым решение Путина о продлении моратория на проверки предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение президента РФ Владимира Путина о продлении моратория на внеплановые проверки предприятий и предпринимателей является смелым шагом. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска. «Это немаловажный и смелый шаг в удержании нашей экономики от спада и обеспечении условий для ее роста в условиях беспрецедентных санкций», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Он добавил, что свобода бизнеса должна быть основой новой экономики предложения, которую России предстоит создать в ближайшие годы. Ранее Путин предложил правительству продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на 2024 год. Президент отметил, что государство стремится обеспечить комфортную атмосферу для предпринимателей и работа в этом направлении носит позитивный характер, передает RT. Решение президента РФ Владимира Путина о продлении моратория на внеплановые проверки предприятий и предпринимателей является смелым шагом. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска. «Это немаловажный и смелый шаг в удержании нашей экономики от спада и обеспечении условий для ее роста в условиях беспрецедентных санкций», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Он добавил, что свобода бизнеса должна быть основой новой экономики предложения, которую России предстоит создать в ближайшие годы. Ранее Путин предложил правительству продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на 2024 год. Президент отметил, что государство стремится обеспечить комфортную атмосферу для предпринимателей и работа в этом направлении носит позитивный характер, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям