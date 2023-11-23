Дерипаска назвал смелым решение Путина по бизнесу в 2024 году

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Олег Дерепаска назвал смелым решение Путина о продлении моратория на проверки предпринимателей Фото:

Решение президента РФ Владимира Путина о продлении моратория на внеплановые проверки предприятий и предпринимателей является смелым шагом. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска.

«Это немаловажный и смелый шаг в удержании нашей экономики от спада и обеспечении условий для ее роста в условиях беспрецедентных санкций», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Он добавил, что свобода бизнеса должна быть основой новой экономики предложения, которую России предстоит создать в ближайшие годы.

Ранее Путин предложил правительству продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на 2024 год. Президент отметил, что государство стремится обеспечить комфортную атмосферу для предпринимателей и работа в этом направлении носит позитивный характер, передает RT.

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Решение президента РФ Владимира Путина о продлении моратория на внеплановые проверки предприятий и предпринимателей является смелым шагом. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска. «Это немаловажный и смелый шаг в удержании нашей экономики от спада и обеспечении условий для ее роста в условиях беспрецедентных санкций», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Он добавил, что свобода бизнеса должна быть основой новой экономики предложения, которую России предстоит создать в ближайшие годы. Ранее Путин предложил правительству продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на 2024 год. Президент отметил, что государство стремится обеспечить комфортную атмосферу для предпринимателей и работа в этом направлении носит позитивный характер, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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