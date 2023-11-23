Дерипаска назвал смелым решение Путина по бизнесу в 2024 году

Решение президента РФ Владимира Путина о продлении моратория на внеплановые проверки предприятий и предпринимателей является смелым шагом. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска.
«Это немаловажный и смелый шаг в удержании нашей экономики от спада и обеспечении условий для ее роста в условиях беспрецедентных санкций», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Он добавил, что свобода бизнеса должна быть основой новой экономики предложения, которую России предстоит создать в ближайшие годы.
Ранее Путин предложил правительству продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на 2024 год. Президент отметил, что государство стремится обеспечить комфортную атмосферу для предпринимателей и работа в этом направлении носит позитивный характер, передает RT.
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