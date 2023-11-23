На выставке «Россия», которая проходит 24 ноября на ВДНХ, Тюменская область представила интерактивную панель — сенсорную карту города. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. По словам разработчиков, среди других регионов аналогов тюменской карте нет.
«Интерактив называется „Собери свою Тюменскую область“. На абстрактной карте изображены основные достопримечательности Тюмени. Наводя стилусом в форме карандаша на тот или иной объект, можно прочитать подробности о нем. Это своеобразный квест, в конце которого участники узнают, что 85% граждан области счастливы жить здесь», — передает слова разработчиков корреспондент URA.RU.
Специалисты также добавляют, что среди посетителей выставки интерактивный стенд пользуется большой популярностью. На площадках других регионов аналогов тюменской разработке нет.
На выставке «Россия» 24 ноября открылся день Тюменской области. На площадке работает сразу несколько тематических зон.
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