Губернатор Моор открыл день Тюменской области на ВДНХ шуткой

Губернатор открыл день Тюменской области 24 ноября
Губернатор Александр Моор открыл день Тюменской области на высмтавке «Росссия» с шутки. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. Выставка проходит в Москве, на ВДНХ.
«В сентябре этого года земляки во второй раз оказали мне доверие и выбрали губернатором Тюменской области. Я, наверное, единственный человек в Сибири, который радуется второму сроку», — передает слова главы региона корреспондент.
Тюменская область удостоилась отдельного дня на выставке «Россия». В программе мероприятия — презентация региона, местных достопримечательностей и товаров.
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