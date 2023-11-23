23 ноября 2023

Губернатор Моор открыл день Тюменской области на ВДНХ шуткой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, моор александр
Губернатор открыл день Тюменской области 24 ноября Фото:

Губернатор Александр Моор открыл день Тюменской области на высмтавке «Росссия» с шутки. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. Выставка проходит в Москве, на ВДНХ.

«В сентябре этого года земляки во второй раз оказали мне доверие и выбрали губернатором Тюменской области. Я, наверное, единственный человек в Сибири, который радуется второму сроку», — передает слова главы региона корреспондент.

Тюменская область удостоилась отдельного дня на выставке «Россия». В программе мероприятия — презентация региона, местных достопримечательностей и товаров.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Александр Моор открыл день Тюменской области на высмтавке «Росссия» с шутки. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. Выставка проходит в Москве, на ВДНХ. «В сентябре этого года земляки во второй раз оказали мне доверие и выбрали губернатором Тюменской области. Я, наверное, единственный человек в Сибири, который радуется второму сроку», — передает слова главы региона корреспондент. Тюменская область удостоилась отдельного дня на выставке «Россия». В программе мероприятия — презентация региона, местных достопримечательностей и товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...