Силовики задержали курганца, который хотел перекинуть наркотики в колонию

Силовики задержали мужчину, готовившегося перебросить наркотики в колонию №2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области силовики задержали мужчину, который пытался передать наркотики знакомому заключенному из колонии №2 в Кетовском округе. У злоумышленника было изъято около килограмма гашиша и марихуаны. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержан житель Курганской области, передвигавшийся на автомобиле по направлению колонии №2. В ходе обследования машины обнаружено и изъято 131,1 гр. гашиша и 17,8 гр. марихуаны. Еще 351,3 гр. гашиш было изъято по месту жительства», — говорится в сообщении. По словам задержанного, он хотел перебросить наркотики своему знакомому, отбывающему наказание в ИК-2 с помощью пневмопушки.

За незаконный сбыт крупной партии в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишение свободы. Злоумышленник находится под стражей, ход расследования находится на контроле прокуратуры Кургана.

Ранее URA.RU писало, что заключенный сдал двух курганцев, у которых заказал наркотики. Мужчин задержали сотрудники ИК-2 на попытке перебросить запрещенные вещества. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.