Почему в Кургане подорожало такси и иномарки

В Кургане цены на такси выросли из-за дефицита водителей

В Кургане подорожали такси и иномарки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане выросли цены на поездки на такси. Это произошло из-за введенного 1 сентября нового закона, который привел к дефициту перевозчиков. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганском отделении Центрального Банка России.

«Поездки на такси в октябре выросли в цене из-за подорожания комплектующих для ремонта и обслуживания автомобилей. Свою роль сыграло и сокращение числа перевозчиков на фоне вступления в силу с 1 сентября новых правил оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа», — рассказали URA.RU в курганском отделении ведомства.

Также сообщается, что на автомобильном рынке в Кургане стали дорожать иномарки. В ведомстве URA.RU пояснили, что это произошло из-за возросшего спроса со стороны потребителей. На рост спроса также оказало влияние ограничение на некоторые автомобильные марки.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подешевели новые автомобили. Специалисты связывали это с возросшей долей китайский автомобилей на региональном рынке машин.