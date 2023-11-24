Почему в Кургане подорожало такси и иномарки

В Кургане цены на такси выросли из-за дефицита водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
В Кургане подорожали такси и иномарки Фото:

В Кургане выросли цены на поездки на такси. Это произошло из-за введенного 1 сентября нового закона, который привел к дефициту перевозчиков. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганском отделении Центрального Банка России.

«Поездки на такси в октябре выросли в цене из-за подорожания комплектующих для ремонта и обслуживания автомобилей. Свою роль сыграло и сокращение числа перевозчиков на фоне вступления в силу с 1 сентября новых правил оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа», — рассказали URA.RU в курганском отделении ведомства.

Также сообщается, что на автомобильном рынке в Кургане стали дорожать иномарки. В ведомстве URA.RU пояснили, что это произошло из-за возросшего спроса со стороны потребителей. На рост спроса также оказало влияние ограничение на некоторые автомобильные марки.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подешевели новые автомобили. Специалисты связывали это с возросшей долей китайский автомобилей на региональном рынке машин.

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В Кургане выросли цены на поездки на такси. Это произошло из-за введенного 1 сентября нового закона, который привел к дефициту перевозчиков. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в курганском отделении Центрального Банка России. «Поездки на такси в октябре выросли в цене из-за подорожания комплектующих для ремонта и обслуживания автомобилей. Свою роль сыграло и сокращение числа перевозчиков на фоне вступления в силу с 1 сентября новых правил оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа», — рассказали URA.RU в курганском отделении ведомства. Также сообщается, что на автомобильном рынке в Кургане стали дорожать иномарки. В ведомстве URA.RU пояснили, что это произошло из-за возросшего спроса со стороны потребителей. На рост спроса также оказало влияние ограничение на некоторые автомобильные марки. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подешевели новые автомобили. Специалисты связывали это с возросшей долей китайский автомобилей на региональном рынке машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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