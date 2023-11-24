Курганские власти заявили о непричастности к бесплатным дежурствам школьников

Власти ответили родкомитету по поводу жалоб на бесплатные дежурства школьников Фото: Илья Московец © URA.RU

Департамент образования и науки Курганской области отрицает причастность к организации бесплатных дежурств школьников во время учебного процесса. Такая практика не инициировалась органами власти, сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения. Ранее родкомитет заявлял, что в курганских школах учеников учеников якобы заставляют дежурить в столовой вместо уроков.

«Подобные дежурства не инициировались органом власти. Вместе с тем заметим, что в закон об образовании внесены поправки, которые говорят о том, что школьников разрешено привлекать к труду, не предусмотренному образовательной программой. В каждой общеобразовательной организации разработаны локальные акты (приказы) о трудовом воспитании школьников», — сообщили URA.RU в департаменте образования.

В ведомстве также уточнили, что по закону школьников разрешено привлекать к труду, который не предусмотрен образовательной программой. Директорам школ рекомендовано организовать образовательный процесс и вовлекать учащихся в общественно-полезный труд, чтобы формировать у них трудолюбие, чувство причастности и трудовые навыки. «При этом привлечение школьников к труду, как и к дежурству в столовых, должно быть организовано во внеурочное время, если это не урок технологии. Директорам школ указано на необходимость соблюдения данных требований», — добавили в депобре региона.

До этого URA.RU писало, что родительский комитет Курганской области заявил о нарушении прав школьников, которые бесплатно дежурят в столовой вместо уроков. По их информации, такая практика существует во всех учреждениях региона. В родкомитете назвали такие действия незаконными и требовали отменить подобные дежурства учеников.