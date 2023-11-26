Как прошел третий день перемирия в секторе Газа

ХАМАС освободило российского заложника вне списка обмена
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бинокль, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Власти Египта получили списки для обмена пленными, сообщил Дия Рашван Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС освободило российского заложника Рона Кривого вне списка обмена. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 26 ноября.

  • Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что власти страны получили список израильских и палестинских заложников, которых обменяют 26 ноября в ходе перемирия между ХАМАС и Израилем. По его словам, в список входит 39 палестинцев.
  • ХАМАС освободило российского заложника. Об этом сообщил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну. По его словам, россиянина передали Красному кресту. ХАМАС объяснило решение выражением признания позиции президента РФ Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ХАМАС в знак признания Владимиру Путину освободило заложника с российским гражданством вне списка обмена. Она отметила, что освобожденным гражданином РФ оказался Рон Олегович Кривой.
  • Гражданин РФ Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле, на который палестинское движение ХАМАС напало 7 октября. Об этом сообщили в The Times of Israel.
  • Международный комитет Красного Креста начал принимать третью группу освобожденных заложников палестинского движения. Об этом сообщили на израильском телеканале N12. В третью группу вошли пять граждан других государств, помимо израильтян.
  • По данным телеканала CNN, ХАМАС освободил первого гражданина США в рамках сделки с Израилем. Отмечается, что это четырехлетняя девочка. Президент США Джо Байден подтвердил ее освобождение.

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Палестинское движение ХАМАС освободило российского заложника Рона Кривого вне списка обмена. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 26 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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