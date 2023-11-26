Как прошел третий день перемирия в секторе Газа

ХАМАС освободило российского заложника вне списка обмена

26 ноября 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Власти Египта получили списки для обмена пленными, сообщил Дия Рашван Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС освободило российского заложника Рона Кривого вне списка обмена. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 26 ноября. Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что власти страны получили список израильских и палестинских заложников, которых обменяют 26 ноября в ходе перемирия между ХАМАС и Израилем. По его словам, в список входит 39 палестинцев.

ХАМАС освободило российского заложника. Об этом сообщил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну. По его словам, россиянина передали Красному кресту. ХАМАС объяснило решение выражением признания позиции президента РФ Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ХАМАС в знак признания Владимиру Путину освободило заложника с российским гражданством вне списка обмена. Она отметила, что освобожденным гражданином РФ оказался Рон Олегович Кривой.

Гражданин РФ Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле, на который палестинское движение ХАМАС напало 7 октября. Об этом сообщили в The Times of Israel.

Международный комитет Красного Креста начал принимать третью группу освобожденных заложников палестинского движения. Об этом сообщили на израильском телеканале N12. В третью группу вошли пять граждан других государств, помимо израильтян.

По данным телеканала CNN, ХАМАС освободил первого гражданина США в рамках сделки с Израилем. Отмечается, что это четырехлетняя девочка. Президент США Джо Байден подтвердил ее освобождение.

Палестинское движение ХАМАС освободило российского заложника Рона Кривого вне списка обмена. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 26 ноября.