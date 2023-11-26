Как прошел третий день перемирия в секторе Газа

Власти Египта получили списки для обмена пленными, сообщил Дия Рашван
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС освободило российского заложника Рона Кривого вне списка обмена. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 26 ноября.
- Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что власти страны получили список израильских и палестинских заложников, которых обменяют 26 ноября в ходе перемирия между ХАМАС и Израилем. По его словам, в список входит 39 палестинцев.
- ХАМАС освободило российского заложника. Об этом сообщил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну. По его словам, россиянина передали Красному кресту. ХАМАС объяснило решение выражением признания позиции президента РФ Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ХАМАС в знак признания Владимиру Путину освободило заложника с российским гражданством вне списка обмена. Она отметила, что освобожденным гражданином РФ оказался Рон Олегович Кривой.
- Гражданин РФ Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле, на который палестинское движение ХАМАС напало 7 октября. Об этом сообщили в The Times of Israel.
- Международный комитет Красного Креста начал принимать третью группу освобожденных заложников палестинского движения. Об этом сообщили на израильском телеканале N12. В третью группу вошли пять граждан других государств, помимо израильтян.
- По данным телеканала CNN, ХАМАС освободил первого гражданина США в рамках сделки с Израилем. Отмечается, что это четырехлетняя девочка. Президент США Джо Байден подтвердил ее освобождение.
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