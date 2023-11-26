26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

В Тюмени выступят команды КВН «Союз» и «Пятигорск»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Выступление комиков запланировано на 6 декабря Фото:

В Тюмени пройдет концерт команд «Союз» и «Пятигорск». Об этом сообщается на сайте продажи билетов «Kassir.ru». Выступление комиков запланировано на 6 декабря.

«Концерт в Тюмени „Союз + Пятигорск“. В этот вечер на сцене с вами будет звездный состав Пятигорска — Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян и неподражаемые участники СОЮЗА — Айдар Гараев, Артем Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков», — указано в афише. Организаторы обещают шоу-программу из лучших номеров команд в Высшей лиги КВН. Также юмористы подготовили эксклюзивные миниатюры.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт исполнительницы Елены Ваенги. Выступление артистки запланировано на 25 декабря.

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В Тюмени пройдет концерт команд «Союз» и «Пятигорск». Об этом сообщается на сайте продажи билетов «Kassir.ru». Выступление комиков запланировано на 6 декабря. «Концерт в Тюмени „Союз + Пятигорск“. В этот вечер на сцене с вами будет звездный состав Пятигорска — Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян и неподражаемые участники СОЮЗА — Айдар Гараев, Артем Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков», — указано в афише. Организаторы обещают шоу-программу из лучших номеров команд в Высшей лиги КВН. Также юмористы подготовили эксклюзивные миниатюры. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет концерт исполнительницы Елены Ваенги. Выступление артистки запланировано на 25 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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