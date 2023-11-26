Тюменским чиновникам хотят на 50% увеличить пенсии

Пенсию по выслуге лет для госслужащих хотят поднять до 4 500 рублей
Власти Тюменской области планируют увеличить пенсии, которые чиновники получают по выслуге лет. Соответствующий проект поправок разработан департаментом социального развития региона.
«Внести изменения в закон „О государственной гражданской службе Тюменской области“. Указать, что размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 4 500 рублей», — говорится в проекте документа, который сейчас находится на экспертизе.
В настоящее время минимальная пенсия за выслугу лет для тюменских чиновников составляет 3 000 рублей. Таким образом, в случае принятия поправок, нижний порог выплаты увеличат на 50%.
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