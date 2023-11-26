26 ноября 2023

Тюменским чиновникам хотят на 50% увеличить пенсии

В Тюмени предложили на 50% увеличить пенсии по выслуге лет для госслужащих
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , пенсия, страховое свидетельство, пенсионное страхование
Пенсию по выслуге лет для госслужащих хотят поднять до 4 500 рублей Фото:

Власти Тюменской области планируют увеличить пенсии, которые чиновники получают по выслуге лет. Соответствующий проект поправок разработан департаментом социального развития региона.

«Внести изменения в закон „О государственной гражданской службе Тюменской области“. Указать, что размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 4 500 рублей», — говорится в проекте документа, который сейчас находится на экспертизе.

В настоящее время минимальная пенсия за выслугу лет для тюменских чиновников составляет 3 000 рублей. Таким образом, в случае принятия поправок, нижний порог выплаты увеличат на 50%.

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Власти Тюменской области планируют увеличить пенсии, которые чиновники получают по выслуге лет. Соответствующий проект поправок разработан департаментом социального развития региона. «Внести изменения в закон „О государственной гражданской службе Тюменской области“. Указать, что размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 4 500 рублей», — говорится в проекте документа, который сейчас находится на экспертизе. В настоящее время минимальная пенсия за выслугу лет для тюменских чиновников составляет 3 000 рублей. Таким образом, в случае принятия поправок, нижний порог выплаты увеличат на 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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