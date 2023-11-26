Тюменским чиновникам хотят на 50% увеличить пенсии

В Тюмени предложили на 50% увеличить пенсии по выслуге лет для госслужащих

27 ноября 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Пенсию по выслуге лет для госслужащих хотят поднять до 4 500 рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Тюменской области планируют увеличить пенсии, которые чиновники получают по выслуге лет. Соответствующий проект поправок разработан департаментом социального развития региона. «Внести изменения в закон „О государственной гражданской службе Тюменской области“. Указать, что размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 4 500 рублей», — говорится в проекте документа, который сейчас находится на экспертизе. В настоящее время минимальная пенсия за выслугу лет для тюменских чиновников составляет 3 000 рублей. Таким образом, в случае принятия поправок, нижний порог выплаты увеличат на 50%.

Власти Тюменской области планируют увеличить пенсии, которые чиновники получают по выслуге лет. Соответствующий проект поправок разработан департаментом социального развития региона. «Внести изменения в закон „О государственной гражданской службе Тюменской области“. Указать, что размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 4 500 рублей», — говорится в проекте документа, который сейчас находится на экспертизе. В настоящее время минимальная пенсия за выслугу лет для тюменских чиновников составляет 3 000 рублей. Таким образом, в случае принятия поправок, нижний порог выплаты увеличат на 50%.