В Тюменской области детей избили приемные родители

28 ноября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Родители избивали детей за непослушание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Казанка (Тюменская область) родители избивали трех детей за непослушание. Об этом URA.RU рассказала главный специалист отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Ирина Эгнер. Также случай избиения приемного ребенка был зарегистрирован в селе Упорово. «В прошлом году в Казанке в приемной семье периодически избивали трех детей. Поступили сигналы в органы опеки, детей забрали и переустроили в другую семью, опеку отменили. Уже в этом году родителей осудили. Избивали за любую провинность: не то сделали или не послушались. Дети были разновозрастные, двое взрослых, один маленький. И они довольно продолжительное время жили с этими родителями, семья была положительной», — рассказала корреспонденту агентства Эгнер. Подобный случай произошел в селе Упорово. Здесь шестилетнюю девочку направили в приемную семью, где ее облили кипятком и избивали. Только в 14 лет ребенок пожаловался на побои. Родителей также привлекли к уголовной ответственности.

В деревне Казанка (Тюменская область) родители избивали трех детей за непослушание. Об этом URA.RU рассказала главный специалист отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Ирина Эгнер. Также случай избиения приемного ребенка был зарегистрирован в селе Упорово. «В прошлом году в Казанке в приемной семье периодически избивали трех детей. Поступили сигналы в органы опеки, детей забрали и переустроили в другую семью, опеку отменили. Уже в этом году родителей осудили. Избивали за любую провинность: не то сделали или не послушались. Дети были разновозрастные, двое взрослых, один маленький. И они довольно продолжительное время жили с этими родителями, семья была положительной», — рассказала корреспонденту агентства Эгнер. Подобный случай произошел в селе Упорово. Здесь шестилетнюю девочку направили в приемную семью, где ее облили кипятком и избивали. Только в 14 лет ребенок пожаловался на побои. Родителей также привлекли к уголовной ответственности.