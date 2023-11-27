27 ноября 2023

В Тюменской области детей избили приемные родители

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Родители избивали детей за непослушание Фото:

В деревне Казанка (Тюменская область) родители избивали трех детей за непослушание. Об этом URA.RU рассказала главный специалист отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Ирина Эгнер. Также случай избиения приемного ребенка был зарегистрирован в селе Упорово.

«В прошлом году в Казанке в приемной семье периодически избивали трех детей. Поступили сигналы в органы опеки, детей забрали и переустроили в другую семью, опеку отменили. Уже в этом году родителей осудили. Избивали за любую провинность: не то сделали или не послушались. Дети были разновозрастные, двое взрослых, один маленький. И они довольно продолжительное время жили с этими родителями, семья была положительной», — рассказала корреспонденту агентства Эгнер.

Подобный случай произошел в селе Упорово. Здесь шестилетнюю девочку направили в приемную семью, где ее облили кипятком и избивали. Только в 14 лет ребенок пожаловался на побои. Родителей также привлекли к уголовной ответственности.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Казанка (Тюменская область) родители избивали трех детей за непослушание. Об этом URA.RU рассказала главный специалист отдела опеки и попечительства департамента социального развития Тюменской области Ирина Эгнер. Также случай избиения приемного ребенка был зарегистрирован в селе Упорово. «В прошлом году в Казанке в приемной семье периодически избивали трех детей. Поступили сигналы в органы опеки, детей забрали и переустроили в другую семью, опеку отменили. Уже в этом году родителей осудили. Избивали за любую провинность: не то сделали или не послушались. Дети были разновозрастные, двое взрослых, один маленький. И они довольно продолжительное время жили с этими родителями, семья была положительной», — рассказала корреспонденту агентства Эгнер. Подобный случай произошел в селе Упорово. Здесь шестилетнюю девочку направили в приемную семью, где ее облили кипятком и избивали. Только в 14 лет ребенок пожаловался на побои. Родителей также привлекли к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...