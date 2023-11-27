27 ноября 2023

Коммунисты призывают курганцев поучаствовать в слушаниях по бюджету на 2024 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по бюджету города. Курган, публичные слушания
Курганцы могут собраться на публичные слушания по поводу бюджета города, которое пройдет 6 декабря Фото:

Депутат курганской гордумы от КПРФ Иван Камшилов и представитель партии «Коммунисты России», депутат гордумы Яков Сидоров пригласили курганцев на публичные слушания по законопроекту городского бюджета на следующий год, которые пройдут в здании администрации 6 декабря. Об этом они сообщили в прямых эфирах в группе и на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«У нас 6 декабря будут публичные слушания по бюджету Кургана, поэтому мы приглашаем всех жителей принять участие в слушаниях. На них будут присутствовать СМИ, все депутаты и глава города, и там же можно попросить привести объекты в порядок», — заявил Камшилов в эфире группы «Зауральский плацдарм». Как один из примеров тем для обсуждения на публичных слушаниях, он привел кладбище в микрорайоне Глинки. С его слов, необходимо привести в порядок место, где покоятся в том числе ветераны войн, и жители смогут высказать свои пожелания и мнение по подобным вопросам на обсуждении городского бюджета на 2024 год

Также, в своем эфире на странице в соцсети «ВКонтакте» призвал жителей к участию в слушаниях депутат гордумы Яков Сидоров. «При принятии городского бюджета на следующий год существует такая процедура, как публичные слушания. Это дает жителям возможность прийти или направить письменные обращения и высказать свои соображения по проведению тех или иных работ, финансированию каких-то проектов в следующем году. Важно, чтобы сказали это вовремя, так как потом может выясниться что работы нельзя провести, так как это не было запланировано», — сообщил Сидоров.

Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова пригласила жителей на публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы. В сообщении было указано, что публичные слушания по бюджету Кургана назначены на 6 декабря в 10 часов по местному времени. Место проведения — здание администрации на площади Ленина, четвертый этаж, зал заседаний гордумы

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Депутат курганской гордумы от КПРФ Иван Камшилов и представитель партии «Коммунисты России», депутат гордумы Яков Сидоров пригласили курганцев на публичные слушания по законопроекту городского бюджета на следующий год, которые пройдут в здании администрации 6 декабря. Об этом они сообщили в прямых эфирах в группе и на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «У нас 6 декабря будут публичные слушания по бюджету Кургана, поэтому мы приглашаем всех жителей принять участие в слушаниях. На них будут присутствовать СМИ, все депутаты и глава города, и там же можно попросить привести объекты в порядок», — заявил Камшилов в эфире группы «Зауральский плацдарм». Как один из примеров тем для обсуждения на публичных слушаниях, он привел кладбище в микрорайоне Глинки. С его слов, необходимо привести в порядок место, где покоятся в том числе ветераны войн, и жители смогут высказать свои пожелания и мнение по подобным вопросам на обсуждении городского бюджета на 2024 год Также, в своем эфире на странице в соцсети «ВКонтакте» призвал жителей к участию в слушаниях депутат гордумы Яков Сидоров. «При принятии городского бюджета на следующий год существует такая процедура, как публичные слушания. Это дает жителям возможность прийти или направить письменные обращения и высказать свои соображения по проведению тех или иных работ, финансированию каких-то проектов в следующем году. Важно, чтобы сказали это вовремя, так как потом может выясниться что работы нельзя провести, так как это не было запланировано», — сообщил Сидоров. Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова пригласила жителей на публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы. В сообщении было указано, что публичные слушания по бюджету Кургана назначены на 6 декабря в 10 часов по местному времени. Место проведения — здание администрации на площади Ленина, четвертый этаж, зал заседаний гордумы
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© Служба новостей «URA.RU»
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