28 ноября 2023

Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени судят за сломанную глазницу

Тюменке Анне Тихой из шоу «Пацанки» грозит до трех лет лишения свободы
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке грозит реальное заключение (архивное фото) Фото:

Участница шоу «Пацанки» из Тюмени Анна Тихая (Анна Тихомирова) обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Причиной послужило то, что она сломала глазницу жительнице Москвы. Информация о деле в отношении Тихомировой представлена на сайте суда. Девушке грозит до трех лет лишения свободы.

«Подсудимая: Тихомирова Анна Александровна. Обвиняется по ч.1 статьи 112 УК РФ „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“», — говорится на сайте Мосгорсуда.

По словам пострадавшей от рук Анны Тихой девушки, нападение на нее произошло на одной из остановок. В интервью СМИ москвичка рассказывала, что Тихомирова внезапно ударила ее по лицу и скрылась, а сама жертва осталась без сознания лежать на морозе. Позднее выяснилось, что у девушки перелом глазницы.

По вменяемой статье бывшей участнице шоу «Пацанки» грозит до трех лет лишения свободы. В своих соцсетях она выкладывала фото с заседания суда, назвав пострадавшую «терпилой».

Как ранее писало URA.RU, из шоу «Пацанки» тюменскую участницу выгоняли с основной площадки проекта за угрозы другим участницам. Также девушка открывала сбор на свое лечение, а недавно отомстила одному из тюменцев за измену, обклеив его авто прокладками.

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Участница шоу «Пацанки» из Тюмени Анна Тихая (Анна Тихомирова) обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Причиной послужило то, что она сломала глазницу жительнице Москвы. Информация о деле в отношении Тихомировой представлена на сайте суда. Девушке грозит до трех лет лишения свободы. «Подсудимая: Тихомирова Анна Александровна. Обвиняется по ч.1 статьи 112 УК РФ „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“», — говорится на сайте Мосгорсуда. По словам пострадавшей от рук Анны Тихой девушки, нападение на нее произошло на одной из остановок. В интервью СМИ москвичка рассказывала, что Тихомирова внезапно ударила ее по лицу и скрылась, а сама жертва осталась без сознания лежать на морозе. Позднее выяснилось, что у девушки перелом глазницы. По вменяемой статье бывшей участнице шоу «Пацанки» грозит до трех лет лишения свободы. В своих соцсетях она выкладывала фото с заседания суда, назвав пострадавшую «терпилой». Как ранее писало URA.RU, из шоу «Пацанки» тюменскую участницу выгоняли с основной площадки проекта за угрозы другим участницам. Также девушка открывала сбор на свое лечение, а недавно отомстила одному из тюменцев за измену, обклеив его авто прокладками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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