Курганец пробрался в здание администрации и поджег шкаф с документами

30 ноября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Курганца задержали после попытки поджога шкафа с документами Фото: Сергей Русанов © URA.RU В селе Коврига Шадринского округа (Курганская область) неизвестный поджег архивные документы в административном здании. После этого он сбежал. «Неизвестный поджег шкаф с архивными документами в администрации сельсовета села Ковриги Курганской области», — сообщает канал Shot. Чтобы осуществить задуманное, злоумышленнику пришлось взломать замок. После поджога он сбежал. Пожарные потушили огонь. Пламя повредило лишь шкаф и напольное покрытие. В администрации округа подтвердили, что произошел инцидент в архивном хранилище — некоторые документы пострадали. Редакция обратилась за комментарием в полицию региона. В УМВД также подтвердили факт правонарушения и сообщили, что задержали нарушителя. Также в ведомстве пообещали предоставить подробную информацию об инциденте позднее.

В селе Коврига Шадринского округа (Курганская область) неизвестный поджег архивные документы в административном здании. После этого он сбежал. «Неизвестный поджег шкаф с архивными документами в администрации сельсовета села Ковриги Курганской области», — сообщает канал Shot. Чтобы осуществить задуманное, злоумышленнику пришлось взломать замок. После поджога он сбежал. Пожарные потушили огонь. Пламя повредило лишь шкаф и напольное покрытие. В администрации округа подтвердили, что произошел инцидент в архивном хранилище — некоторые документы пострадали. Редакция обратилась за комментарием в полицию региона. В УМВД также подтвердили факт правонарушения и сообщили, что задержали нарушителя. Также в ведомстве пообещали предоставить подробную информацию об инциденте позднее.