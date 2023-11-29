Курганец пробрался в здание администрации и поджег шкаф с документами

В селе Коврига Шадринского округа (Курганская область) неизвестный поджег архивные документы в административном здании. После этого он сбежал.
«Неизвестный поджег шкаф с архивными документами в администрации сельсовета села Ковриги Курганской области», — сообщает канал Shot. Чтобы осуществить задуманное, злоумышленнику пришлось взломать замок. После поджога он сбежал.
Пожарные потушили огонь. Пламя повредило лишь шкаф и напольное покрытие. В администрации округа подтвердили, что произошел инцидент в архивном хранилище — некоторые документы пострадали.
Редакция обратилась за комментарием в полицию региона. В УМВД также подтвердили факт правонарушения и сообщили, что задержали нарушителя. Также в ведомстве пообещали предоставить подробную информацию об инциденте позднее.
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