Тюменские рыбаки стали жертвами санкций Украины

В Тюменских магазинах подорожали товары для рыбалки
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, клев, подсачок
Для рыбаков в два раза выросли расходы на приобретение специальных товаров Фото:

В Тюмени в специализированных магазинах выросли цены на товары для рыбалки. Рост произошел, в том числе, из-за ухода с рынка европейской и украинской продукции. Об этом URA.RU сообщили сами рыбаки и сотрудники магазинов.

«Сейчас рыбаки покупают в основном китайский товар. Взамен товара, который попал под санкции. Цена на китайские товары возросла во много-много раз. Раньше ту же блесну или десяток жерлиц можно было купить за тысячу рублей, теперь же они стоят около двух с половиной. Выбора основного большого нет, украинских товаров тоже нет, они под санкциями. И приходится нам переходить на Китай», — сообщил рыбак Сергей Ермолаев.

По словам тюменца, в цене заметнее всего выросли специальные костюмы, палатки, обогрев. Сейчас, чтобы с нуля заняться рыбалкой, необходимо, по словам Сергея Ермолаева, купить минимальный комплект вещей, который обойдется в среднем в 30-40 тысяч рублей.

В магазине «Рыбалка для души» корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об уходе части поставщиков. Там также отметили рост стоимости товаров как отечественных производителей, так и китайских.

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В Тюмени в специализированных магазинах выросли цены на товары для рыбалки. Рост произошел, в том числе, из-за ухода с рынка европейской и украинской продукции. Об этом URA.RU сообщили сами рыбаки и сотрудники магазинов. «Сейчас рыбаки покупают в основном китайский товар. Взамен товара, который попал под санкции. Цена на китайские товары возросла во много-много раз. Раньше ту же блесну или десяток жерлиц можно было купить за тысячу рублей, теперь же они стоят около двух с половиной. Выбора основного большого нет, украинских товаров тоже нет, они под санкциями. И приходится нам переходить на Китай», — сообщил рыбак Сергей Ермолаев. По словам тюменца, в цене заметнее всего выросли специальные костюмы, палатки, обогрев. Сейчас, чтобы с нуля заняться рыбалкой, необходимо, по словам Сергея Ермолаева, купить минимальный комплект вещей, который обойдется в среднем в 30-40 тысяч рублей. В магазине «Рыбалка для души» корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об уходе части поставщиков. Там также отметили рост стоимости товаров как отечественных производителей, так и китайских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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