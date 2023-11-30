Тюменские рыбаки стали жертвами санкций Украины

В Тюменских магазинах подорожали товары для рыбалки

Для рыбаков в два раза выросли расходы на приобретение специальных товаров Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в специализированных магазинах выросли цены на товары для рыбалки. Рост произошел, в том числе, из-за ухода с рынка европейской и украинской продукции. Об этом URA.RU сообщили сами рыбаки и сотрудники магазинов.

«Сейчас рыбаки покупают в основном китайский товар. Взамен товара, который попал под санкции. Цена на китайские товары возросла во много-много раз. Раньше ту же блесну или десяток жерлиц можно было купить за тысячу рублей, теперь же они стоят около двух с половиной. Выбора основного большого нет, украинских товаров тоже нет, они под санкциями. И приходится нам переходить на Китай», — сообщил рыбак Сергей Ермолаев.

По словам тюменца, в цене заметнее всего выросли специальные костюмы, палатки, обогрев. Сейчас, чтобы с нуля заняться рыбалкой, необходимо, по словам Сергея Ермолаева, купить минимальный комплект вещей, который обойдется в среднем в 30-40 тысяч рублей.

В магазине «Рыбалка для души» корреспонденту URA.RU подтвердили информацию об уходе части поставщиков. Там также отметили рост стоимости товаров как отечественных производителей, так и китайских.