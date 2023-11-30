30 ноября 2023

В Тюмени планируют изменить празднование Дня города

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, люди, тюмень, толпа, толпа людей, день города
В этом году горожане массово собрались на выступление группы «Любэ» Фото:

Тюменские депутаты планируют изменить формат празднования Дня города. Это значится в распоряжении главы администрации города Тюмени.

«В статье 10 Устава города Тюмени, устанавливающей общегородской праздник — День города (29 июля), предлагается исключить положение об отмечании Дня города в последнее воскресенье июля», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Традиционно День города празднуют в последнее воскресенье июля.

В 2023 году День города отмечали в Тюмени 29 июля. Тогда хедлайнером праздника стало выступление группы «Любэ» — любимых музыкантов президента РФ Владимира Путина.

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Тюменские депутаты планируют изменить формат празднования Дня города. Это значится в распоряжении главы администрации города Тюмени. «В статье 10 Устава города Тюмени, устанавливающей общегородской праздник — День города (29 июля), предлагается исключить положение об отмечании Дня города в последнее воскресенье июля», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Традиционно День города празднуют в последнее воскресенье июля. В 2023 году День города отмечали в Тюмени 29 июля. Тогда хедлайнером праздника стало выступление группы «Любэ» — любимых музыкантов президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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