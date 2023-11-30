В Тюмени планируют изменить празднование Дня города

В этом году горожане массово собрались на выступление группы «Любэ»
Тюменские депутаты планируют изменить формат празднования Дня города. Это значится в распоряжении главы администрации города Тюмени.
«В статье 10 Устава города Тюмени, устанавливающей общегородской праздник — День города (29 июля), предлагается исключить положение об отмечании Дня города в последнее воскресенье июля», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Традиционно День города празднуют в последнее воскресенье июля.
В 2023 году День города отмечали в Тюмени 29 июля. Тогда хедлайнером праздника стало выступление группы «Любэ» — любимых музыкантов президента РФ Владимира Путина.
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