30 ноября 2023

В Тюмень не могут прилететь четыре самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
Рейсы задерживаются на несколько часов Фото:

В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь сразу четыре самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта.

«По расписанию самолет из Уфы должен был прилететь в 10:55. Расчетное время прибытия — 16:10. Рейс из Москвы ожидался в 14:45, по новым данным он прибудет в 16:45», — указано на табло.

Меньше чем на час задерживаются рейсы из Екатеринбурга и Красноселькупа. Там время ожидания прибытия воздушного судна не превышает нескольких минут.

В пресс-службе Рощино сообщили, что рейс из Уфы задерживается по причине замены воздушного судна. Из Красноселькупа — из-за позднего прибытия самолета. Рейс из Москвы прибудет с опозданием из-за неисправности воздушного судна, из Екатеринбурга — по причине отсутствия резервного самолета.

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В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь сразу четыре самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта. «По расписанию самолет из Уфы должен был прилететь в 10:55. Расчетное время прибытия — 16:10. Рейс из Москвы ожидался в 14:45, по новым данным он прибудет в 16:45», — указано на табло. Меньше чем на час задерживаются рейсы из Екатеринбурга и Красноселькупа. Там время ожидания прибытия воздушного судна не превышает нескольких минут. В пресс-службе Рощино сообщили, что рейс из Уфы задерживается по причине замены воздушного судна. Из Красноселькупа — из-за позднего прибытия самолета. Рейс из Москвы прибудет с опозданием из-за неисправности воздушного судна, из Екатеринбурга — по причине отсутствия резервного самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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