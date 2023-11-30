В Тюмень не могут прилететь четыре самолета

01 декабря 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Рейсы задерживаются на несколько часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь сразу четыре самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта. «По расписанию самолет из Уфы должен был прилететь в 10:55. Расчетное время прибытия — 16:10. Рейс из Москвы ожидался в 14:45, по новым данным он прибудет в 16:45», — указано на табло. Меньше чем на час задерживаются рейсы из Екатеринбурга и Красноселькупа. Там время ожидания прибытия воздушного судна не превышает нескольких минут. В пресс-службе Рощино сообщили, что рейс из Уфы задерживается по причине замены воздушного судна. Из Красноселькупа — из-за позднего прибытия самолета. Рейс из Москвы прибудет с опозданием из-за неисправности воздушного судна, из Екатеринбурга — по причине отсутствия резервного самолета.

В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь сразу четыре самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта. «По расписанию самолет из Уфы должен был прилететь в 10:55. Расчетное время прибытия — 16:10. Рейс из Москвы ожидался в 14:45, по новым данным он прибудет в 16:45», — указано на табло. Меньше чем на час задерживаются рейсы из Екатеринбурга и Красноселькупа. Там время ожидания прибытия воздушного судна не превышает нескольких минут. В пресс-службе Рощино сообщили, что рейс из Уфы задерживается по причине замены воздушного судна. Из Красноселькупа — из-за позднего прибытия самолета. Рейс из Москвы прибудет с опозданием из-за неисправности воздушного судна, из Екатеринбурга — по причине отсутствия резервного самолета.