В Тюмень не могут прилететь четыре самолета

В тюменский аэропорт Рощино не могут прилететь сразу четыре самолета. Рейсы задерживаются на несколько часов. Данные размещены на сайте аэропорта.
«По расписанию самолет из Уфы должен был прилететь в 10:55. Расчетное время прибытия — 16:10. Рейс из Москвы ожидался в 14:45, по новым данным он прибудет в 16:45», — указано на табло.
Меньше чем на час задерживаются рейсы из Екатеринбурга и Красноселькупа. Там время ожидания прибытия воздушного судна не превышает нескольких минут.
В пресс-службе Рощино сообщили, что рейс из Уфы задерживается по причине замены воздушного судна. Из Красноселькупа — из-за позднего прибытия самолета. Рейс из Москвы прибудет с опозданием из-за неисправности воздушного судна, из Екатеринбурга — по причине отсутствия резервного самолета.
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