Пробки образовались в том числе и из-за ДТП
Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из 10.
«Тюмень, 17:00. Пробки — восемь баллов из десяти», — сообщается в приложении.
Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Николая Чаплина и других.
Сервисом зафиксировано шесть аварий. ДТП отмечены на улицах Пермякова, Широтной, Монтажников, 30 лет Победы.
Заторы наблюдаются на центральных улицах города
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