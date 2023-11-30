30 ноября 2023

На дорогах Тюмени образовались восьмибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Пробки образовались в том числе и из-за ДТП Фото:

Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из 10.

«Тюмень, 17:00. Пробки — восемь баллов из десяти», — сообщается в приложении.

Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Николая Чаплина и других.

Сервисом зафиксировано шесть аварий. ДТП отмечены на улицах Пермякова, Широтной, Монтажников, 30 лет Победы.

Заторы наблюдаются на центральных улицах города
Заторы наблюдаются на центральных улицах города
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на восемь баллов из 10. «Тюмень, 17:00. Пробки — восемь баллов из десяти», — сообщается в приложении. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Николая Чаплина и других. Сервисом зафиксировано шесть аварий. ДТП отмечены на улицах Пермякова, Широтной, Монтажников, 30 лет Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...