03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Тобольске мужчина разбудил сестру ударом гантелью в лоб

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Путинцев, радиоведущий и главный редактор радиостанции «ЭХО Москвы. Екатеринбург», гантель
От боли женщина проснулась и с ушибом обратилась в больницу Фото:

В Тобольске мужчина не мог разбудить спящую сестру и решил привести женщину в чувство ударом гантелей по лбу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В Тобольске в больницу поступила 43-летняя женщина. Выяснилось, что она выпила в компании и уснула. Позднее ее 50-летний брат начал ее будить, у него не получалось, и тогда мужчина взял трехкилограммовую гантель и ударил женщину в лоб», — рассказали URA.RU в полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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В Тобольске мужчина не мог разбудить спящую сестру и решил привести женщину в чувство ударом гантелей по лбу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В Тобольске в больницу поступила 43-летняя женщина. Выяснилось, что она выпила в компании и уснула. Позднее ее 50-летний брат начал ее будить, у него не получалось, и тогда мужчина взял трехкилограммовую гантель и ударил женщину в лоб», — рассказали URA.RU в полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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