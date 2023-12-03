В Тобольске мужчина разбудил сестру ударом гантелью в лоб

04 декабря 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

От боли женщина проснулась и с ушибом обратилась в больницу Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тобольске мужчина не мог разбудить спящую сестру и решил привести женщину в чувство ударом гантелей по лбу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В Тобольске в больницу поступила 43-летняя женщина. Выяснилось, что она выпила в компании и уснула. Позднее ее 50-летний брат начал ее будить, у него не получалось, и тогда мужчина взял трехкилограммовую гантель и ударил женщину в лоб», — рассказали URA.RU в полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Тобольске мужчина не мог разбудить спящую сестру и решил привести женщину в чувство ударом гантелей по лбу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В Тобольске в больницу поступила 43-летняя женщина. Выяснилось, что она выпила в компании и уснула. Позднее ее 50-летний брат начал ее будить, у него не получалось, и тогда мужчина взял трехкилограммовую гантель и ударил женщину в лоб», — рассказали URA.RU в полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинение легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.