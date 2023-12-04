В УМВД по Тюменской области сменился врио начальника

05 декабря 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Врио начальника УМВД России по Тюменской области стал Булат Хайруллин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Тюменской области был назначен Булат Хайруллин. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. После отставки экс-руководителя областного главка Леонида Коломийца, которая произошла в начале сентября, эту должность занимал его заместитель Вячеслав Шуляк. «Врио начальника УМВД по Тюменской области, полковник полиции. Хайруллин Булат Гиндуллович», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 7 сентября с официального сайта МВД России по Тюменской области исчезла информация о Леониде Коломийце, который ранее возглавлял указанный отдел ведомства. В этот же день временно исполняющим обязанности начальника областного управления полиции был назначен Вячеслав Шуляк. По данным источников URA.RU, Коломиец оставил должность из-за проблем со здоровьем.

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Тюменской области был назначен Булат Хайруллин. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. После отставки экс-руководителя областного главка Леонида Коломийца, которая произошла в начале сентября, эту должность занимал его заместитель Вячеслав Шуляк. «Врио начальника УМВД по Тюменской области, полковник полиции. Хайруллин Булат Гиндуллович», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 7 сентября с официального сайта МВД России по Тюменской области исчезла информация о Леониде Коломийце, который ранее возглавлял указанный отдел ведомства. В этот же день временно исполняющим обязанности начальника областного управления полиции был назначен Вячеслав Шуляк. По данным источников URA.RU, Коломиец оставил должность из-за проблем со здоровьем.