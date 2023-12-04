04 декабря 2023

В УМВД по Тюменской области сменился врио начальника

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Врио начальника УМВД России по Тюменской области стал Булат Хайруллин Фото:

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Тюменской области был назначен Булат Хайруллин. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. После отставки экс-руководителя областного главка Леонида Коломийца, которая произошла в начале сентября, эту должность занимал его заместитель Вячеслав Шуляк.

«Врио начальника УМВД по Тюменской области, полковник полиции. Хайруллин Булат Гиндуллович», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что 7 сентября с официального сайта МВД России по Тюменской области исчезла информация о Леониде Коломийце, который ранее возглавлял указанный отдел ведомства. В этот же день временно исполняющим обязанности начальника областного управления полиции был назначен Вячеслав Шуляк. По данным источников URA.RU, Коломиец оставил должность из-за проблем со здоровьем.

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Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Тюменской области был назначен Булат Хайруллин. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. После отставки экс-руководителя областного главка Леонида Коломийца, которая произошла в начале сентября, эту должность занимал его заместитель Вячеслав Шуляк. «Врио начальника УМВД по Тюменской области, полковник полиции. Хайруллин Булат Гиндуллович», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 7 сентября с официального сайта МВД России по Тюменской области исчезла информация о Леониде Коломийце, который ранее возглавлял указанный отдел ведомства. В этот же день временно исполняющим обязанности начальника областного управления полиции был назначен Вячеслав Шуляк. По данным источников URA.RU, Коломиец оставил должность из-за проблем со здоровьем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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