Мэрия Кургана в пять раз увеличит расходы на строительство

06 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Расходы мэрии Кургана на капитальное строительство составят 7% от общих расходов бюджета Фото: Екатерина Сычкова Мэрия Кургана в пять раз увеличит расходы в бюджете на капитальное строительство в 2024 году по сравнению с 2023-м. Об этом стало известно на общественных слушаниях, посвященных городскому бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Расходы на капитальное строительство в 2024 году предусмотрены в сумме, составляющей 7% от общей суммы расходов бюджета на очередной финансовый год. Это свидетельствует о некотором прогрессе в направлении бюджетных ресурсов на капитальные вложения муниципалитета», — рассказала представительница городской контрольной счетной палаты. Она отметила, что в 2023 году эти расходы составляли 1,4% от общего бюджета. Ранее стало известно, что в Кургане в рамках комплексной жилой застройки планируется снос 86 домов. На их месте власти хотят построить высотные и среднеэтажные многоквартирные дома, а также магазины.

Мэрия Кургана в пять раз увеличит расходы в бюджете на капитальное строительство в 2024 году по сравнению с 2023-м. Об этом стало известно на общественных слушаниях, посвященных городскому бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Расходы на капитальное строительство в 2024 году предусмотрены в сумме, составляющей 7% от общей суммы расходов бюджета на очередной финансовый год. Это свидетельствует о некотором прогрессе в направлении бюджетных ресурсов на капитальные вложения муниципалитета», — рассказала представительница городской контрольной счетной палаты. Она отметила, что в 2023 году эти расходы составляли 1,4% от общего бюджета. Ранее стало известно, что в Кургане в рамках комплексной жилой застройки планируется снос 86 домов. На их месте власти хотят построить высотные и среднеэтажные многоквартирные дома, а также магазины.