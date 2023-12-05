05 декабря 2023

Мэрия Кургана в пять раз увеличит расходы на строительство

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , строительный материал, улица куйбышева, атлант, стройка атлант
Расходы мэрии Кургана на капитальное строительство составят 7% от общих расходов бюджета Фото:

Мэрия Кургана в пять раз увеличит расходы в бюджете на капитальное строительство в 2024 году по сравнению с 2023-м. Об этом стало известно на общественных слушаниях, посвященных городскому бюджету, передает корреспондент URA.RU.

«Расходы на капитальное строительство в 2024 году предусмотрены в сумме, составляющей 7% от общей суммы расходов бюджета на очередной финансовый год. Это свидетельствует о некотором прогрессе в направлении бюджетных ресурсов на капитальные вложения муниципалитета», — рассказала представительница городской контрольной счетной палаты. Она отметила, что в 2023 году эти расходы составляли 1,4% от общего бюджета.

Ранее стало известно, что в Кургане в рамках комплексной жилой застройки планируется снос 86 домов. На их месте власти хотят построить высотные и среднеэтажные многоквартирные дома, а также магазины.

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Мэрия Кургана в пять раз увеличит расходы в бюджете на капитальное строительство в 2024 году по сравнению с 2023-м. Об этом стало известно на общественных слушаниях, посвященных городскому бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Расходы на капитальное строительство в 2024 году предусмотрены в сумме, составляющей 7% от общей суммы расходов бюджета на очередной финансовый год. Это свидетельствует о некотором прогрессе в направлении бюджетных ресурсов на капитальные вложения муниципалитета», — рассказала представительница городской контрольной счетной палаты. Она отметила, что в 2023 году эти расходы составляли 1,4% от общего бюджета. Ранее стало известно, что в Кургане в рамках комплексной жилой застройки планируется снос 86 домов. На их месте власти хотят построить высотные и среднеэтажные многоквартирные дома, а также магазины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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