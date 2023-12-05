Власти хотят освободить часть тюменцев от платы за ЖКХ

Семьям некоторых мобилизованных тюменцев хотят возмещать плату за ЖКХ

06 декабря 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Работникам сельских поселений положена компенсация платы за ЖКУ, это право хотят дать и их родным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Тюменской области хотят дать право семьям мобилизованных, которые до ухода на СВО работали в сельской местности на определенных должностях, получать компенсацию платы за коммунальные и жилищные услуги. Соответствующий проект постановления разработан департаментом соцразвития региона. «Дополнить постановление о соцподдержке семей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции. Сохранить предоставление назначенной органами соцзащиты компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, призванным на службу по мобилизации, в период участия в специальной военной операции, а также членам их семей», — говорится в проекте поправок в законодательство. Речь идет о педагогических, медицинских, социальных работниках, работниках учреждений ветеринарии, культуры и спорта, трудящихся в сельской местности. По закону им положена компенсация платы за ЖКУ в размере 100%. Таким образом, на время их службы она сохранится и распространится на их семьи. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.

Власти Тюменской области хотят дать право семьям мобилизованных, которые до ухода на СВО работали в сельской местности на определенных должностях, получать компенсацию платы за коммунальные и жилищные услуги. Соответствующий проект постановления разработан департаментом соцразвития региона. «Дополнить постановление о соцподдержке семей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции. Сохранить предоставление назначенной органами соцзащиты компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, призванным на службу по мобилизации, в период участия в специальной военной операции, а также членам их семей», — говорится в проекте поправок в законодательство. Речь идет о педагогических, медицинских, социальных работниках, работниках учреждений ветеринарии, культуры и спорта, трудящихся в сельской местности. По закону им положена компенсация платы за ЖКУ в размере 100%. Таким образом, на время их службы она сохранится и распространится на их семьи. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.