05 декабря 2023

Власти хотят освободить часть тюменцев от платы за ЖКХ

Семьям некоторых мобилизованных тюменцев хотят возмещать плату за ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Работникам сельских поселений положена компенсация платы за ЖКУ, это право хотят дать и их родным Фото:

Власти Тюменской области хотят дать право семьям мобилизованных, которые до ухода на СВО работали в сельской местности на определенных должностях, получать компенсацию платы за коммунальные и жилищные услуги. Соответствующий проект постановления разработан департаментом соцразвития региона.

«Дополнить постановление о соцподдержке семей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции. Сохранить предоставление назначенной органами соцзащиты компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, призванным на службу по мобилизации, в период участия в специальной военной операции, а также членам их семей», — говорится в проекте поправок в законодательство.

Речь идет о педагогических, медицинских, социальных работниках, работниках учреждений ветеринарии, культуры и спорта, трудящихся в сельской местности. По закону им положена компенсация платы за ЖКУ в размере 100%. Таким образом, на время их службы она сохранится и распространится на их семьи.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.

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Власти Тюменской области хотят дать право семьям мобилизованных, которые до ухода на СВО работали в сельской местности на определенных должностях, получать компенсацию платы за коммунальные и жилищные услуги. Соответствующий проект постановления разработан департаментом соцразвития региона. «Дополнить постановление о соцподдержке семей военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции. Сохранить предоставление назначенной органами соцзащиты компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, призванным на службу по мобилизации, в период участия в специальной военной операции, а также членам их семей», — говорится в проекте поправок в законодательство. Речь идет о педагогических, медицинских, социальных работниках, работниках учреждений ветеринарии, культуры и спорта, трудящихся в сельской местности. По закону им положена компенсация платы за ЖКУ в размере 100%. Таким образом, на время их службы она сохранится и распространится на их семьи. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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