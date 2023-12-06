Курганский сенатор анекдотом объяснил, почему стал использовать слово «товарищи»

Курганский сенатор Муратов заменил слово «коллеги» на «товарищи» при приветствии

07 декабря 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Сергей Муратов при выступлениях перестал использовать слово «коллеги» из-за анекдота про собаку, которая сбежала от хозяев и прибилась к стае волков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор от Курганской области Сергей Муратов объяснил, почему перестал использовать слово «коллеги» и заменил его на «товарищи» во время выступлений на заседаниях и совещаниях. Также он привел в пример анекдот про волков и собаку на эту тему. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Когда на совещаниях я в приветствии говорю „коллеги“, я всегда вспоминаю анекдот про собаку, которая сбежала от своих хозяев и прибилась к стае волков. Они жили вместе, со стаей нападали на овчарни, но когда наступило голодное время, волки съели собаку. После смерти и похорон собаки, на памятнике вожак стаи предложил подпись на памятнике: „Давайте напишем ‚От коллег‘“. Вот именно поэтому я перестал употреблять это слово. После моего выступления все на заседании меня поддержали, кто-то в ироничной форме, кто-то всерьез», — пишет Муратов. Также он отметил, что рад, что на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК в качестве приветствия возвращается выражение «Добрый день, уважаемые товарищи!». Кроме этого, с его слов, когда выступали военные, они сказали, что в армии вообще не стоит вопрос о том, как обращаться к друг другу. «В армии нет обращений „коллеги“, „господа“ и других, только „товарищи“», — добавил Муратов, цитируя военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов объяснил, почему перестал использовать слово «коллеги» и заменил его на «товарищи» во время выступлений на заседаниях и совещаниях. Также он привел в пример анекдот про волков и собаку на эту тему. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Когда на совещаниях я в приветствии говорю „коллеги“, я всегда вспоминаю анекдот про собаку, которая сбежала от своих хозяев и прибилась к стае волков. Они жили вместе, со стаей нападали на овчарни, но когда наступило голодное время, волки съели собаку. После смерти и похорон собаки, на памятнике вожак стаи предложил подпись на памятнике: „Давайте напишем ‚От коллег‘“. Вот именно поэтому я перестал употреблять это слово. После моего выступления все на заседании меня поддержали, кто-то в ироничной форме, кто-то всерьез», — пишет Муратов. Также он отметил, что рад, что на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК в качестве приветствия возвращается выражение «Добрый день, уважаемые товарищи!». Кроме этого, с его слов, когда выступали военные, они сказали, что в армии вообще не стоит вопрос о том, как обращаться к друг другу. «В армии нет обращений „коллеги“, „господа“ и других, только „товарищи“», — добавил Муратов, цитируя военных.