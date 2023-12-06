Новичкам бизнеса в ЯНАО помогают деньгами и обучением

В 2023 году на Ямале чаще всего оказывали поддержку финансированием и консультациями начинающим предпринимателям из сферы развлечений и красоты и фитнеса. Об этом сообщила директор департамента занятости ЯНАО Ольга Акинина.
«В текущем году профобучение в департаменте занятости прошли 1000 человек. Из них 98 получили по 200 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Чаще всего предприниматели обращались с проектами из бьюти-сферы, фитнеса и зрелищных мероприятий», — рассказала на пресс-конференции Акинина. Начинающим бизнесменам также помогали составлять бизнес-планы.
Департамент содействовал обучению молодых бизнесменов, проводя регулярные курсы и консультации. Обучающие программы прошли более 700 начинающих предпринимателей.
В 2023 году в ЯНАО зафиксирован самый низкий уровень безработицы по стране. Работу ищут менее тысячи жителей округа. На одного соискателя приходится порядка 13 предложений.
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