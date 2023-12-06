06 декабря 2023

Новичкам бизнеса в ЯНАО помогают деньгами и обучением

Департамент занятости ЯНАО отчитался о поддержке начинающего бизнеса в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Начинающие бизнесмены получали гранты на свои проекты Фото:

В 2023 году на Ямале чаще всего оказывали поддержку финансированием и консультациями начинающим предпринимателям из сферы развлечений и красоты и фитнеса. Об этом сообщила директор департамента занятости ЯНАО Ольга Акинина.

«В текущем году профобучение в департаменте занятости прошли 1000 человек. Из них 98 получили по 200 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Чаще всего предприниматели обращались с проектами из бьюти-сферы, фитнеса и зрелищных мероприятий», — рассказала на пресс-конференции Акинина. Начинающим бизнесменам также помогали составлять бизнес-планы.

Департамент содействовал обучению молодых бизнесменов, проводя регулярные курсы и консультации. Обучающие программы прошли более 700 начинающих предпринимателей.

В 2023 году в ЯНАО зафиксирован самый низкий уровень безработицы по стране. Работу ищут менее тысячи жителей округа. На одного соискателя приходится порядка 13 предложений.

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В 2023 году на Ямале чаще всего оказывали поддержку финансированием и консультациями начинающим предпринимателям из сферы развлечений и красоты и фитнеса. Об этом сообщила директор департамента занятости ЯНАО Ольга Акинина. «В текущем году профобучение в департаменте занятости прошли 1000 человек. Из них 98 получили по 200 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Чаще всего предприниматели обращались с проектами из бьюти-сферы, фитнеса и зрелищных мероприятий», — рассказала на пресс-конференции Акинина. Начинающим бизнесменам также помогали составлять бизнес-планы. Департамент содействовал обучению молодых бизнесменов, проводя регулярные курсы и консультации. Обучающие программы прошли более 700 начинающих предпринимателей. В 2023 году в ЯНАО зафиксирован самый низкий уровень безработицы по стране. Работу ищут менее тысячи жителей округа. На одного соискателя приходится порядка 13 предложений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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