Курганцы стали чаще создавать резюме, чтобы найти работу

Активность курганцев в поиске работы выросла на 13%

Рост числа резюме не поможет курганским компаниям избавиться от дефицита кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области соискатели стали чаще создавать резюме, чтобы устроиться на работу. В ноябре этот показатель вырос на 13%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса вакансий HeadHunter.

«Количество актуальных резюме в ноябре 2023 года в Курганской области составило 10 тысяч штук, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольшее число резюме относилось к профессиональным сферам „Продажи, обслуживание клиентов“ (20% резюме), „Рабочий персонал“ (18%), „Производство, сервисное обслуживание“ (15%) и „Домашний, обслуживающий персонал“ (14%), „Административный персонал“ (12%)», — рассказали URA.RU аналитики.

Наибольшая активность зафиксирована в сфере страхования. В ноябре было опубликовано на 53% больше резюме, чем в этом же месяце 2022 года. Кроме того, стали активно искать работу стали в сферах «Сельское хозяйство» (рост на 31%), «Закупки» (на 27%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (на 27%), а также «Медицина, фармацевтика» (на 22%). При этом на 21% за год упало количество резюме в сфере «Розничная торговля», на 10% и на 9% соответственно в сферах «Продажи, обслуживание клиентов», «Автомобильный бизнес».

Как отмечает директор HeadHunter в Урале Оксана Сидлецкая, количество людей, вышедших на рынок труда, увеличилось на 13%, но этого по-прежнему недостаточно, чтобы перекрыть потребность компаний в кадрах. «Если сравнить показатели месяц к месяцу, то мы увидим прирост новых резюме только на 3%. Для конца года характерно некоторое затишье: люди не стремятся увольняться, предпочитая завершить все дела и, в том числе, получить мотивационные выплаты — премии, тринадцатые заплаты и прочее», — рассказала URA.RU Сидлецкая.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области фиксировали острую нехватку рабочего персонала. За год спрос на сотрудников данной сферы вырастал на 43%.