Самая влиятельная женщина Тюмени исполнит мечту умершей знахарки

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Союз женщин России. Екатеринбург, шевчик наталья
Наталья Шевчик исполнит предсмертное желание знахарки, которая лечила ее семью Фото:

Самая влиятельная женщина Тюмени, депутат облдумы Наталья Шевчик, исполнит мечту умершей травницы Лидии Суриной, которая когда-то лечила ее семью. Шевчик добьется установки памятника животным — участникам Великой Отечественной войны. Об этом депутат написала в своем telegram-канале.

«Сегодня получила от нее (Суриной) неожиданное доброе послание, с которым пришел человек, много общавшийся с ней в последние годы и дни ее жизни. Суть состояла в том, чтобы в Тюмени поставить памятник животным — участникам Великой Отечественной войны, которые помогали нашим солдатам: лошади, служебные собаки — связисты, санитары, почтовые голуби. Я пребываю во внутреннем волнении от ответственности за реализацию этого желания. Будем вместе материализовывать эту удивительную мечту!» — заявила Шевчик.

Лидия Сурина была почетным жителем Тюмени. Она консультировала семью Натальи Шевчик по лечению травами. Ранее URA.RU сообщало о том, как координатор «Единой России» по УрФО Иван Квитка заставил Шевчик вести telegram-канал.

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Самая влиятельная женщина Тюмени, депутат облдумы Наталья Шевчик, исполнит мечту умершей травницы Лидии Суриной, которая когда-то лечила ее семью. Шевчик добьется установки памятника животным — участникам Великой Отечественной войны. Об этом депутат написала в своем telegram-канале. «Сегодня получила от нее (Суриной) неожиданное доброе послание, с которым пришел человек, много общавшийся с ней в последние годы и дни ее жизни. Суть состояла в том, чтобы в Тюмени поставить памятник животным — участникам Великой Отечественной войны, которые помогали нашим солдатам: лошади, служебные собаки — связисты, санитары, почтовые голуби. Я пребываю во внутреннем волнении от ответственности за реализацию этого желания. Будем вместе материализовывать эту удивительную мечту!» — заявила Шевчик. Лидия Сурина была почетным жителем Тюмени. Она консультировала семью Натальи Шевчик по лечению травами. Ранее URA.RU сообщало о том, как координатор «Единой России» по УрФО Иван Квитка заставил Шевчик вести telegram-канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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