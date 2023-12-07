07 декабря 2023

Тюменцу назначили три года колонии за смерть двух человек

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
ДТП произошло в декабре 2020 года Фото:

Заводоуковский суд (Тюменская область) назначил три года колонии-поселения мужчине, который насмерть сбил двух человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. ДТП произошло в декабре 2020 года.

«Не приняв своевременных мер к снижению скорости движения автомобиля, водитель допустил наезд на пешеходов. Смерть потерпевших наступила в ГБУЗ Тюменской области „Областная клиническая больница №2“ в г. Тюмени. <…> Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил Денису М. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе. Также тюменца лишили водительских прав на 2,6 года.

Свою вину мужчина не признал. По его словам, он ехал со знакомым в Упорово со скоростью 50 км/ч, у автомобиля был включен ближний свет фар из-за снегопада. Подъехав к переходу, водитель увидел силуэт и затормозил. Он позвонил по номеру 112 и рассказал об аварии. Мужчина выплатил по 500 тысяч рублей потерпевшему и его дочери, а также возместил расходы на похороны.

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Заводоуковский суд (Тюменская область) назначил три года колонии-поселения мужчине, который насмерть сбил двух человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. ДТП произошло в декабре 2020 года. «Не приняв своевременных мер к снижению скорости движения автомобиля, водитель допустил наезд на пешеходов. Смерть потерпевших наступила в ГБУЗ Тюменской области „Областная клиническая больница №2“ в г. Тюмени. <…> Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил Денису М. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе. Также тюменца лишили водительских прав на 2,6 года. Свою вину мужчина не признал. По его словам, он ехал со знакомым в Упорово со скоростью 50 км/ч, у автомобиля был включен ближний свет фар из-за снегопада. Подъехав к переходу, водитель увидел силуэт и затормозил. Он позвонил по номеру 112 и рассказал об аварии. Мужчина выплатил по 500 тысяч рублей потерпевшему и его дочери, а также возместил расходы на похороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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