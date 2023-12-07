Тюменцу назначили три года колонии за смерть двух человек

08 декабря 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в декабре 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заводоуковский суд (Тюменская область) назначил три года колонии-поселения мужчине, который насмерть сбил двух человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. ДТП произошло в декабре 2020 года. «Не приняв своевременных мер к снижению скорости движения автомобиля, водитель допустил наезд на пешеходов. Смерть потерпевших наступила в ГБУЗ Тюменской области „Областная клиническая больница №2“ в г. Тюмени. <…> Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил Денису М. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе. Также тюменца лишили водительских прав на 2,6 года. Свою вину мужчина не признал. По его словам, он ехал со знакомым в Упорово со скоростью 50 км/ч, у автомобиля был включен ближний свет фар из-за снегопада. Подъехав к переходу, водитель увидел силуэт и затормозил. Он позвонил по номеру 112 и рассказал об аварии. Мужчина выплатил по 500 тысяч рублей потерпевшему и его дочери, а также возместил расходы на похороны.

Заводоуковский суд (Тюменская область) назначил три года колонии-поселения мужчине, который насмерть сбил двух человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. ДТП произошло в декабре 2020 года. «Не приняв своевременных мер к снижению скорости движения автомобиля, водитель допустил наезд на пешеходов. Смерть потерпевших наступила в ГБУЗ Тюменской области „Областная клиническая больница №2“ в г. Тюмени. <…> Суд, учитывая все обстоятельства по делу, назначил Денису М. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе. Также тюменца лишили водительских прав на 2,6 года. Свою вину мужчина не признал. По его словам, он ехал со знакомым в Упорово со скоростью 50 км/ч, у автомобиля был включен ближний свет фар из-за снегопада. Подъехав к переходу, водитель увидел силуэт и затормозил. Он позвонил по номеру 112 и рассказал об аварии. Мужчина выплатил по 500 тысяч рублей потерпевшему и его дочери, а также возместил расходы на похороны.