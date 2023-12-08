Путин наградил Героев России: главное об СВО к вечеру 8 декабря

Путин вручил 15 военнослужащим России медали «Золотая звезда»

08 декабря 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

Путин наградил 15 военных медалями «Золотая звезда» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества наградил военных медалями «Золотая звезда». Также им было присвоено звание Героев России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 декабря. Путин вручил медали «Золотая звезда» Героем России в Кремле. Трансляция награждения прошла на rutube-канале URA.RU. В частности, глава государства наградил 15 военнослужащих. В их числе старший сержант Максим Девятов, подполковник Дашибал Мункожаргалов и другие. Кроме того, Путин присвоил звание Героя России младшему сержанту Дмитрию Еремину, выходцу из Свердловской области. Старшему лейтенанту Эдуарду Казымову также было присвоено данное звание. Позже он рассказал о его разговоре с президентом России. Старший лейтенант заявил, что военные хотят того, чтобы Путин оставался на нынешней должности до конца спецоперации. Он также сообщил, что готов стать доверенным лицо президента России во время выборов.

URA.RU. В частности, глава государства наградил 15 военнослужащих. В их числе старший сержант Максим Девятов, подполковник Дашибал Мункожаргалов и другие. Кроме того, Путин присвоил звание Героя России младшему сержанту Дмитрию Еремину, выходцу из Свердловской области. Старшему лейтенанту Эдуарду Казымову также было присвоено данное звание. Позже он рассказал о его разговоре с президентом России. Старший лейтенант заявил, что военные хотят того, чтобы Путин оставался на нынешней должности до конца спецоперации. Он также сообщил, что готов стать доверенным лицо президента России во время выборов. Вооруженные силы России окружили Клещеевку с трех сторон. Как сообщил военкор Дмитрий Кулько, бойцы четвертой бригады совместно со спецназом «Ахмат» заняли позиции противника на холме и окружили их.

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Президент РФ Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества наградил военных медалями «Золотая звезда». Также им было присвоено звание Героев России. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 декабря.