Шумков раскритиковал проекты, подобные сериалу «Слову пацана»

10 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Шумков считает, что сомнительные сериалы мешают воспитывать молодежь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков подверг критике такие кинопроекты как сериал «Слово пацана». Об этом глава региона рассказал 10 декабря в прямом эфире ГТРК «Курган». «Нам нужно разобраться, чего мы хотим от будущих поколений. Потому что пройдет несколько лет и это поколение будет управлять страной. Вы что хотите, чтобы они были такими, какие вы снимаете сериалы. Я этого не хочу», — заявил Шумков во время прямого эфира. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU о том, что детям не стоит смотреть контент, на котором стоит маркировка «18+». Недавно вышедший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» имеет такую маркировку. Сериал режиссера Жоры Крыжовникова вышел 9 ноября, и на 4 декабря занимал четвертое место в топ-250 рейтинга «Кинопоиска». Омбудсмен по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец считает, что сериал должен быть запрещен на территории страны, поскольку романтизирует бандитизм в глазах молодежи.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подверг критике такие кинопроекты как сериал «Слово пацана». Об этом глава региона рассказал 10 декабря в прямом эфире ГТРК «Курган». «Нам нужно разобраться, чего мы хотим от будущих поколений. Потому что пройдет несколько лет и это поколение будет управлять страной. Вы что хотите, чтобы они были такими, какие вы снимаете сериалы. Я этого не хочу», — заявил Шумков во время прямого эфира. Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина сообщила URA.RU о том, что детям не стоит смотреть контент, на котором стоит маркировка «18+». Недавно вышедший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» имеет такую маркировку. Сериал режиссера Жоры Крыжовникова вышел 9 ноября, и на 4 декабря занимал четвертое место в топ-250 рейтинга «Кинопоиска». Омбудсмен по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец считает, что сериал должен быть запрещен на территории страны, поскольку романтизирует бандитизм в глазах молодежи.