10 декабря 2023

В Тюменской области стали реже задерживать зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В Тюменской области создана рабочая группа по обеспечению своевременности выплаты заработной платы Фото:

По сравнению с 2021 годом, в Тюменской области стало в два раза меньше организаций, которые задерживают зарплату своим сотрудникам. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор.

«С начала 2021 года общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области снизилась в три раза. Количество организаций-должников уменьшилось вдвое», — отметил губернатор Тюменской области.

Он добавил, что властями региона была создана рабочая группа по обеспечению своевременности выплаты заработной платы. Она сотрудничает с профсоюзами, прокуратурой и другими федеральными структурами Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что зарплаты жителей Тюменской области выросли почти до 70 тысяч рублей. Регион вошел в тройку регионов УрФО по уровню доходов населения.

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По сравнению с 2021 годом, в Тюменской области стало в два раза меньше организаций, которые задерживают зарплату своим сотрудникам. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. «С начала 2021 года общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области снизилась в три раза. Количество организаций-должников уменьшилось вдвое», — отметил губернатор Тюменской области. Он добавил, что властями региона была создана рабочая группа по обеспечению своевременности выплаты заработной платы. Она сотрудничает с профсоюзами, прокуратурой и другими федеральными структурами Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что зарплаты жителей Тюменской области выросли почти до 70 тысяч рублей. Регион вошел в тройку регионов УрФО по уровню доходов населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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