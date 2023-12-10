В Тюменской области стали реже задерживать зарплату

В Тюменской области создана рабочая группа по обеспечению своевременности выплаты заработной платы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По сравнению с 2021 годом, в Тюменской области стало в два раза меньше организаций, которые задерживают зарплату своим сотрудникам. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор.

«С начала 2021 года общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области снизилась в три раза. Количество организаций-должников уменьшилось вдвое», — отметил губернатор Тюменской области.

Он добавил, что властями региона была создана рабочая группа по обеспечению своевременности выплаты заработной платы. Она сотрудничает с профсоюзами, прокуратурой и другими федеральными структурами Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что зарплаты жителей Тюменской области выросли почти до 70 тысяч рублей. Регион вошел в тройку регионов УрФО по уровню доходов населения.