11 декабря 2023

В Курганской области построили амбулаторию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, лестница
Новая амбулатория находится в Щучанском округе Фото:

В селе Песчаное Щучанского округа построили новую врачебную амбулаторию, в которой будут получать медпомощь более тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Песчанское Щучанского округа построили новую врачебную амбулаторию. Теперь здесь в комфортных условиях смогут получать медицинские услуги более 1000 жителей села Песчанское и деревень Ушакова, Утичье, Архипово», — говорится в сообщении правительства Курганской области.

Стоимость объекта — около 11 млн рублей. Средства были выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». В городе Щучье ранее был проведен капремонт детской поликлиники, приведены в порядок фельдшерско-акушерские пункты в четырех селах округа. Новые медпункты были построены в селах Чумляк, Сухоборское, Белоярское, Каясан и Пивкино.

URA.RU писало, что в Кургане продолжается строительство хирургического корпуса онкологического диспансера. Недавно глава депздрава Алексей Сигидаев побывал на объекте. Он отметил, что работы идут по плану, близится завершение стройки и открытие корпуса. Строительство врачебной амбулатории запланировали также в Шадринске.

В Щучанском округе построили новую врачебную амбулаторию
В Щучанском округе построили новую врачебную амбулаторию
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В селе Песчаное Щучанского округа построили новую врачебную амбулаторию, в которой будут получать медпомощь более тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Песчанское Щучанского округа построили новую врачебную амбулаторию. Теперь здесь в комфортных условиях смогут получать медицинские услуги более 1000 жителей села Песчанское и деревень Ушакова, Утичье, Архипово», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Стоимость объекта — около 11 млн рублей. Средства были выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». В городе Щучье ранее был проведен капремонт детской поликлиники, приведены в порядок фельдшерско-акушерские пункты в четырех селах округа. Новые медпункты были построены в селах Чумляк, Сухоборское, Белоярское, Каясан и Пивкино. URA.RU писало, что в Кургане продолжается строительство хирургического корпуса онкологического диспансера. Недавно глава депздрава Алексей Сигидаев побывал на объекте. Он отметил, что работы идут по плану, близится завершение стройки и открытие корпуса. Строительство врачебной амбулатории запланировали также в Шадринске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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