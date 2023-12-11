В Курганской области построили амбулаторию. Фото

12 декабря 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Новая амбулатория находится в Щучанском округе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Песчаное Щучанского округа построили новую врачебную амбулаторию, в которой будут получать медпомощь более тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Песчанское Щучанского округа построили новую врачебную амбулаторию. Теперь здесь в комфортных условиях смогут получать медицинские услуги более 1000 жителей села Песчанское и деревень Ушакова, Утичье, Архипово», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Стоимость объекта — около 11 млн рублей. Средства были выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». В городе Щучье ранее был проведен капремонт детской поликлиники, приведены в порядок фельдшерско-акушерские пункты в четырех селах округа. Новые медпункты были построены в селах Чумляк, Сухоборское, Белоярское, Каясан и Пивкино. URA.RU писало, что в Кургане продолжается строительство хирургического корпуса онкологического диспансера. Недавно глава депздрава Алексей Сигидаев побывал на объекте. Он отметил, что работы идут по плану, близится завершение стройки и открытие корпуса. Строительство врачебной амбулатории запланировали также в Шадринске. В Щучанском округе построили новую врачебную амбулаторию Фото: департамент здравоохранения Курганской области Фото: департамент здравоохранения Курганской области Фото: департамент здравоохранения Курганской области Фото: департамент здравоохранения Курганской области

В селе Песчаное Щучанского округа построили новую врачебную амбулаторию, в которой будут получать медпомощь более тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в селе Песчанское Щучанского округа построили новую врачебную амбулаторию. Теперь здесь в комфортных условиях смогут получать медицинские услуги более 1000 жителей села Песчанское и деревень Ушакова, Утичье, Архипово», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Стоимость объекта — около 11 млн рублей. Средства были выделены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». В городе Щучье ранее был проведен капремонт детской поликлиники, приведены в порядок фельдшерско-акушерские пункты в четырех селах округа. Новые медпункты были построены в селах Чумляк, Сухоборское, Белоярское, Каясан и Пивкино. URA.RU писало, что в Кургане продолжается строительство хирургического корпуса онкологического диспансера. Недавно глава депздрава Алексей Сигидаев побывал на объекте. Он отметил, что работы идут по плану, близится завершение стройки и открытие корпуса. Строительство врачебной амбулатории запланировали также в Шадринске.