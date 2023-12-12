Курганскому бюджету на нацпроекты добавили два миллиарда рублей

13 декабря 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Финансирование национальных проектов в Курганской области составит 12,3 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суммы на развитие нацпроектов в Курганской области увеличатся на два миллиарда рублей. Об этом 13 декабря на заседании комитетов Курганской облдумы по подготовке ко второму чтению проекта областного бюджета на 2024 год сообщил директор департамента финансов Курганской области Александр Голощапов, передает корреспондент URA.RU. «Продолжится реализация национальных проектов. На эти цели из областного бюджета на 2024 год запланированы средства в размере 12 млрд 312 миллионов рублей. Рост объема средств на эти проекты по сравнению с первым чтением составил 2,35 млрд рублей», — сообщил Голощапов. Он также отмечает, что бюджет по прежнему остается социально-направленным. Ранее URA.RU писало, что в рамках национального проекта направляли сотни миллионов рублей на ремонты театров и других объектов в регионе. На выделенные средства были проведены ремонт областного драмтеатра и театра кукол «Гулливер». При этом, несколько лет назад в Курганской области финансирование нацпроектов составляло 8,8 млрд. Среди них курганцы отмечали такие федеральные проекты, как: «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование», и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Суммы на развитие нацпроектов в Курганской области увеличатся на два миллиарда рублей. Об этом 13 декабря на заседании комитетов Курганской облдумы по подготовке ко второму чтению проекта областного бюджета на 2024 год сообщил директор департамента финансов Курганской области Александр Голощапов, передает корреспондент URA.RU. «Продолжится реализация национальных проектов. На эти цели из областного бюджета на 2024 год запланированы средства в размере 12 млрд 312 миллионов рублей. Рост объема средств на эти проекты по сравнению с первым чтением составил 2,35 млрд рублей», — сообщил Голощапов. Он также отмечает, что бюджет по прежнему остается социально-направленным. Ранее URA.RU писало, что в рамках национального проекта направляли сотни миллионов рублей на ремонты театров и других объектов в регионе. На выделенные средства были проведены ремонт областного драмтеатра и театра кукол «Гулливер». При этом, несколько лет назад в Курганской области финансирование нацпроектов составляло 8,8 млрд. Среди них курганцы отмечали такие федеральные проекты, как: «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Образование», и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».