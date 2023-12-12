12 декабря 2023

Курганский поселок оставался без тепла из-за аварии на котельной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит губернатора Алексея Кокорина в п. Варгаши. Курган, газовая котельная, приборы давления
Аварию на котельной №1 в поселке Лебяжье устранили быстро Фото:

У жителей поселка Лебяжье в Курганской области в батареях отопления одну ночь была понижена температура из-за утечки горячей воды в котельной. Аварию специалисты устранили оперативно. Об этом сообщил глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч в своем telegram-канале.

«Сегодня ночью в котельной №1 возникла аварийная ситуация. В связи с аварией, произошедшей в одном из зданий поселка, на котельной произошла утечка горячей воды, что повлекло снижение температуры в системах отопления», — сообщил глава через telegram-канал «Лебяжьевский МО (Барч А.Р.)».

Также, сообщил глава округа Барч, порыв на сети отопления был оперативно устранен — котельная заработала вновь. Тепло в жилые дома поступит в течение дня, пояснил глава. После восстановления отопления оно поступает постепенно.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура курганского округа потребовала сделать перерасчет местным жителям за отопление из-за произошедшей аварии. Прокуратура провела проверку на котельной.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей поселка Лебяжье в Курганской области в батареях отопления одну ночь была понижена температура из-за утечки горячей воды в котельной. Аварию специалисты устранили оперативно. Об этом сообщил глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч в своем telegram-канале. «Сегодня ночью в котельной №1 возникла аварийная ситуация. В связи с аварией, произошедшей в одном из зданий поселка, на котельной произошла утечка горячей воды, что повлекло снижение температуры в системах отопления», — сообщил глава через telegram-канал «Лебяжьевский МО (Барч А.Р.)». Также, сообщил глава округа Барч, порыв на сети отопления был оперативно устранен — котельная заработала вновь. Тепло в жилые дома поступит в течение дня, пояснил глава. После восстановления отопления оно поступает постепенно. Ранее URA.RU писало, что прокуратура курганского округа потребовала сделать перерасчет местным жителям за отопление из-за произошедшей аварии. Прокуратура провела проверку на котельной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...