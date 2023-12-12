Курганский поселок оставался без тепла из-за аварии на котельной

У жителей поселка Лебяжье в Курганской области в батареях отопления одну ночь была понижена температура из-за утечки горячей воды в котельной. Аварию специалисты устранили оперативно. Об этом сообщил глава Лебяжьевского муниципального округа Александр Барч в своем telegram-канале.
«Сегодня ночью в котельной №1 возникла аварийная ситуация. В связи с аварией, произошедшей в одном из зданий поселка, на котельной произошла утечка горячей воды, что повлекло снижение температуры в системах отопления», — сообщил глава через telegram-канал «Лебяжьевский МО (Барч А.Р.)».
Также, сообщил глава округа Барч, порыв на сети отопления был оперативно устранен — котельная заработала вновь. Тепло в жилые дома поступит в течение дня, пояснил глава. После восстановления отопления оно поступает постепенно.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура курганского округа потребовала сделать перерасчет местным жителям за отопление из-за произошедшей аварии. Прокуратура провела проверку на котельной.
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